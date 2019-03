Para Andrada, la Libertadores es el torneo más importante del mundo

El arquero mendocino de Boca Juniors, Esteban Andrada, debutará esta noche con el Xeneize en la Copa Libertadores con un dato particular: jugó la final de las últimas dos ediciones, una con Lanús y la otra con su actual equipo.

En diálogo con Goal, el oriundo de San Martín palpitó el torneo continental y analizó que "lo más complicado es el mano a mano. Cuando estás ahí hay que ser muy inteligente para pasar de fase. La fase de grupos, si ganás los partidos de local quizás pasás. La eliminación directa es lo más difícil, ahí juega la inteligencia, el físico, muchas cosas. Cometés un error y quedás afuera.

Sobre la importancia de la Copa Libertadores, el mendocino aseguró que "es lo máximo", y agregó que es "el torneo más importante que hay en el mundo". Andrada argumentó que "el fútbol sudamericano tiene todo el condimento. Están los equipos que te hacen todo lo posible para sacarte ventaja. Muchas veces, en otros países, ven esa locura del sudamericano y no lo pueden creer".

Finalmente, sobre el cariño que recibe de la gente de Boca contó que "desde el primer día en que llegué, la gente me recibió muy bien. Ya contra Libertad (en la ida de octavos de final de la Libertadores 2018), en la entrada en calor, me aplaudieron. Fue una tranquilidad porque veía que llegaba a un club donde, no sé si el día de mañana seré un ídolo, pero me recibieron muy bien . Fue el puntapié para que agarrara confianza".