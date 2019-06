Palmeiras ganó y es cómodo líder del Brasileirao

Palmeiras se impuso por 1 a 0 a Paranaense, en el estadio Allianz Parque de San Pablo, y sigue siendo cómodo líder del campeonato brasileño de fútbol de primera división, el "Brasileirao", al continuar hoy la octava fecha.

El "Verdao", conducido por el DT Luiz Felipe Scolari, se quedó con los tres puntos gracias al penal convertido por el volante Raphael Cavalcante Veiga (35m.St).

El conjunto de Curitiba (que viene de perder la final de la Recopa Sudamericana frente a River y será rival de Boca en octavos de final de la Libertadores), tuvo en el banco al delantero Braian Romero (ex Argentinos e Independiente) y al volante ofensivo "Lucho" González (ex Huracán y River).

Palmeiras, defensor del titulo, ya no podrá ser alcanzado en el primer puesto de la tabla cuando se complete la ronda, entre domingo y lunes.

En otro encuentro de hoy, Gremio de Porto Alegre venció de forma agónica al Fortaleza 1-0, en el Arena de Rio Grande do Sul, con un tanto en contra del mediocampista Gabriel Días (45m. St.). El once "gaúcho" tuvo en su banco al extremo argentino Walter Montoya (ex Rosario Central).

Cruzeiro y Corinthians empataron sin goles en el Mineirao. El conjunto de Belo Horizonte tuvo como titulares al lateral derecho Lucas Romero y al volante Alejandro Cabral (ambos ex Velez Sársfield); y el "Timao" presentó entre sus suplentes al delantero Mauro Boselli (ex Estudiantes de La Plata y Boca Juniors).

Ceará - Bahía, en el "Castelao" de Boa Vista; y Avaí - San Pablo, en Florianópolis, también finalizaron sin abrir el marcador.

La octava jornada había comenzado el viernes, con la victoria del Vasco Da Gama, en el Sao Januário de Rio de Janeiro, 2-1 sobre el Internacional de Porto Alegre.

Mañana seguirá la fecha con los partidos Alagoano - Botafogo (19) en el estadio Rei Pelé, de Maceió; el clásico carioca Fluminense - Flamengo (19), en el Maracaná; y Santos - Atlético Mineiro, ( 19, con el DT Jorge Sampaoli), en Vila Belmiro. La fecha cerrará el lunes, en el Serra Dourada, con Goais - Chapecoense.

Posiciones: Palmeiras 22 unidades, Atlético Mineiro 15, Santos y Bahía 14, Internacional, San Pablo y Flamengo 13, Botafogo y Corintians 12, Paranaense y Ceará 10, Goias 9, Gremio y Cruzeiro 8, Chapecoense y Fortaleza 7, Fluminense, Vasco Da Gama y Alagoano 6 y cierra Avaí, con 4 puntos.