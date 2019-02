Palestino, posible rival de Talleres en la Libertadores

Palestino de Chile se clasificó esta noche a la fase previa 3 de la Copa Libertadores, tras empatar 1 a 1 con Deportivo Independiente Medellín (DIM) en Colombia -mismo resultado que en Santiago- y ganar por penales, por 4 a 1.

Luis Giménez (42m.Pt) abrió la cuenta para Palestino e igualó Jesús Murillo (47m.Pt), en el partido jugado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

En DIM jugó el argentino Germán Cano (ex Lanús y Chacarita) y en Palestino lo hicieron Julián Fernández (ex All Boys y Olimpo de Bahía Blanca), Agustín Farías (ex Banfield) y Lucas Passerini (ex Quilmes y Tigre).

Palestino se medirá con el ganador que surja esta noche del duelo San Pablo-Talleres (en la ida ganó el conjunto cordobés 2 a 0) para integrar el grupo A, junto a River Plate, Internacional de Porto Alegre y Alianza Lima, de Perú.

Defensor Sporting de Uruguay, que en la ida había perdido por 2 a 1 en Montevideo ante Barcelona de Ecuador, pero la Conmebol se lo dio ganado por 3 a 0 por la mala inclusión del colombiano Sebastián Pérez (ex Boca) en el equipo de Guayaquil, cayó por la mínima (0-1), aunque pasó de fase. El ex Colón de Santa Fe, Matías Oyola (40m.Pt) marcó el único gol del encuentro.

Defensor enfrentará a Atlético Mineiro de Brasil para determinar al equipo que integre el grupo E con Nacional de Uruguay, Cerro Porteño de Paraguay y Zamora de Venezuela.

Precisamente, Mineiro derrotó a Danubio de Uruguay, por 3 a 2 y se clasificó tras el empate 2 a 2 en Montevideo. Luan (15m.Pt) y dos de Ricardo Oliveira -ex Valencia, Betis, Milan y Zaragoza- (26m.Pt y 28m.Pt, el primero de penal) adelantaron a Mineiro. Los uruguayos achicaron por intermedio de Carlos Grossmüller de penal (46m.Pt) y Pablo Siles (13m.St).