Palermo habló de la posibilidad de dirigir a Boca

Martín Palermo es uno de los primeros nombres que suenan cada vez que se habla de un posible entrenador para Boca Juniors. El máximo goleador de la historia del Xeneize y hoy DT del Pachuca de México dialogó con Fox Sports y se refirió a la posibilidad de llegar al banco del club de La Ribera.

"Yo pretendo que el día llegue a Boca es porque estén convencidos y no para tapar algo o un mal momento y que por el nombre sea una solución, sino que sea por mi trabajo. No busco el por qué no se dio", afirmó.

"Llamarme para preguntarme si quiero ir a Boca sería un error. Si me llaman es porque están convencidos y están decididos que es mi momento y estoy para aportar en Boca desde otro lugar. Porque yo ya no voy a hacer más goles", agregó el Loco.

"Desde el momento en el que no me llamaron es por que no era el elegido y no era mi momento para llegar a Boca", aseguró.

Además confesó que se siente capaz de entrenar a un plantel Xeneize aunque no tiene demasiado recorrido sentado en el banco de suplentes de un equipo: "No sé qué es sentirse capacitado. Yo creo que fui avanzando, fui aprendiendo y sigo aprendiendo en este nuevo desafío que me toca. No sé cuándo uno esta preparado para dirigir cierto equipo. Estuve preparado para Godoy Cruz, después Arsenal e irme a Chile y estar dos años y medio. Pero decirte que hoy estoy preparado y hace tres años no lo estaba es no creer en mi capacidad".