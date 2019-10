Ortigoza "liquidó" a un ex entrenador de Godoy Cruz

Néstor Ortigoza, mediocampista de Rosario Central, se refirió sin pelos en la lengua con respecto a la pérdida de continuidad que mermó a partir de la llegada de Diego Cocca al cargo de director técnico.

"El entrenador está en todo su derecho de que le guste otra cosa, pero no me gusta cuando la caretean. Me dice que soy un líder y me saca a pasear para que la gente no lo putee en la cancha. Sí, soy un líder, pero me tiene en el freezer", lanzó en diálogo con La Oral Deportiva por AM 630.

Pese a su lesión, que lo tendrá marginado por lo que resta de este 2019, reveló que le "gustaría" seguir. "Lamentablemente vino un técnico que no le gustaba mi juego. Haga lo que haga, yo sabía que no tenía la chance de jugar acá", afirmó.

Al exjugador de Argentinos Juniors y San Lorenzo se le termina el contrato en diciembre. "Tengo muchas ganas de seguir. En Central dejé mi marca y quiero salir campeón otra vez", indicó.