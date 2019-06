Ortigoza disparó sin piedad contra Cocca

La llegada de Diego Cocca al banco de Rosario Central no pasó desapercibida y generó revuelo en el "Canalla" ya que pretende sumar muchos refuerzos y dejar de tener en cuenta a futbolistas del actual plantel.

En este sentido, Néstor Ortigoza, que fue suplente desde que asumió Cocca, cargó contra el propio entrenador. "En todos los medios salió que Cocca habló conmigo, pero nunca hablamos. Algo debe pasar", tiró.

"El DT, los jugadores, los dirigentes y la gente del club tienen que caminar por la misma vereda. Si no me siento bien con algo, lo digo", avisó el mediocampista.

Y disparó: "Aunque molesten, las cosas hay que decirlas como son, de frente. Si el DT es soberbio y se maneja mal, hay que decirlo".

Además, habló de una posible salida. "Me quedan seis meses más en Rosario Central. Si hay algo que me seduce fuera del país, me iría", reconoció en radio Rivadavia.

Por último, desmintió que lo hayan llamado, al mismo tiempo que ve con buenos ojos el regreso de Juan Antonio Pizzi al banco de San Lorenzo. "No me llamaron de San Lorenzo. Me gusta Pizzi, conoce al club, es un DT serio y sacó adelante al club en un momento en el que no estaba bien", completó.