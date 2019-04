Ortega y la eliminación en Francia '98: "Perdimos por mi culpa"

Ariel Ortega recordó uno de los momentos más tristes de su carrera: el cabezazo a Van der Sar que le valió la expulsión frente a Holanda por los cuartos de final del Mundial de Francia '98, partido que luego de esa jugada terminaron ganando los europeos por 2 a 1.

“Fue una jugada que no la pude superar, fue una de las cosas más tristes que me pasó en el fútbol. Fue un Mundial maravilloso, estaba en la plenitud de mi carrera. Era un partido que estaba para ganarlo y a Holanda le habían expulsado un jugador. Fue un segundo, una reacción que hasta el día de hoy me arrepiento. Intenté pegarle un cabezazo del impulso de la bronca”, confesó el Burrito en Podemos Hablar sobre la derrota en el Stade Velodrome Marseilles.

Y agregó: “De camino al vestuario escucho un gol y el utilero me confirma que era de Holanda. En ese momento tenía ganas de irme caminando hasta Argentina. Fue algo tristísimo para mi vida y mi carrera. Quiero volver el tiempo atrás, perdimos por mi culpa. Fueron 5 minutos de tragedia. Les agradezco a mis compañeros porque se portaron 100 puntos conmigo, jamás me dijeron algo”.

Fuentes: Telefé - TyC Sports