Orange Nugget comenzó el año a todo ritmo

El Hipódromo de Mendoza ofreció su primera jornada de carreras de la temporada 2019. Hubo diez contiendas en total y un buen marco de público. La última reunión de 2018 se había disputado en diciembre y por ende los aficionados a la actividad esperaban con ansias la primera del año.

Lo mejor de la jornada estaba previsto para el noveno turno, prueba en la que se corría el tradicional Clásico “Apertura”, a disputarse sobre la milla. La competencia contaba con varios animales de renombre, pero la gran ganadora fue la regular Orange Nugget.

La prueba se desarrolló con Enóloga Sam firme en la vanguardia desde el vamos, mientras Orange Nugget alternaba entre el cuarto y el quinto lugar. Así vinieron casi todo el tiro. Cuando pisaron la recta final Enóloga Sam intentó la disparada, pero a los pocos metros Orange Nugget le dio alcance para encomendarse al disco con notable comodidad. Al final fueron más de cinco cuerpos en favor de la hija de Freud sobre Enóloga Sam en el buen tiempo de 1’ 37” para la milla de pista normal. La ganadora fue conducida al éxito por el aprendiz Rodrigo Bascuñán, quien mañana viajará a La Plata para sumarse a la Escuela de Aprendices de ese circo de carreras.

En la otra competencia destacada del día (el Clásico “Verano” sobre 1100 metros) hubo sorpresa. La ganadora fue American Win (de Lucas Rivamar) quien dejó en el camino a los creídos Luz Delfina, Boreal Key y Euclidiana entre otros. La ganadora pasó de largo faltanado 300 metros y contó con la acertada conducción del aprendiz Facundo Campos.

American Win se quedó con el clásico corto.

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura de la jornada fue para Ángel Miranda, quien obtuvo un destacado póker de victorias. Arrancó con Única Estrella y continuó con Baby Baila, Behind The Sun y Luceño.

LO QUE VIENE

La próxima jornada de carreras de la zona Cuyo se disputará el próximo domingo en La Punta. Para ese día está prevista la disputa del Gran Premio Vicente Dupuy. Mientras que en Mendoza habrá actividad el 10 de marzo, ocasión en la que se correrá el tradicional Clásico “Vendimia”.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “REY INFIEL” - (Extraoficial) – 300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DON JUAN 58 J. Ortíz

2° TAQUILLERO 58 A. Miranda pczo

U° KILOTÓN 58 R. Zapata ½ cpo

No corrieron: (1) CHAPULÍN. Dividendo del Ganador: $ 2,85. Dividendo de la Combinada: $ 11,55. Tiempo: 17” 3/5. Cuidador: H. Amaya. Stud: Los Primitos.

2da carrera

Premio: “SOS BACÁN (2016)” – (Categoría Interior) – 13 00 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MILONGA CORRALERA (*) 53 G. Tempesti

2° AMIGA QUERIDA 55 R. Bascuñán cbza

3° EMPER MONEY 53 S. Quinteros ¾ cpo

4° ULTRA CIVILIAN 54 W. Escudero 3 cpos

5° MA CI GY 51 J. Gómez pczo

6° SILVER FINGERS 54 A. Marti ½ cpo

7° AMIGA LUNA 51 F. Campos 2 ½ cpos

8° KITRY 54 N. Aguirre 11 cpos

U° PITAGUA 54 D. Ledesma 9 cpos

(*) Partió con desventajas.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 4,80. Dividendo de la Combinada: $ 46,60. Dividendo de la Imperfecta: $ 25,55. Dividendo de la Trifecta: $ 123,50. Tiempo: 1’ 21”. Por: Master Of Hounds e Ironic Idea, de 3 años. Cuidador: D. Villalba. Stud: Cacho Arata.

3 ra carrera

Premio: “DE LO LINDO (2013)” – (Extraoficial) – 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ÚNICA ESTRELLA 57 A. Miranda

2° DRA. BELICOSA 56 R. Bascuñán 1 ½ cpos

3° REE LUDICA 57 S. Fernández 1 cpo

4° NEW AGE 57 D. Ledesma 1 cpo

5° LITTLE DEVIL 56 R. Zapata ½ pczo

6° FORTY RELÁMPAGO 58 G. Tempesti ¾ cpo

7° NOBLE CONDE 58 S. Quinteros 1 ½ cpos

8° E MARÍA MAGDALENA 59 J. Campanello ½ cpo

9° PEINADORA CAP 59 J. Fernández 3 cpos

U° EL TATIO 58 W. Escudero 7 cpos

No corrieron: (5) LUDITA. Dividendo del Ganador: $ 2,70. Dividendo de la Combinada: $ 220,10. Dividendo de la Imperfecta: no tuvo acietos. Dividendo de la Trifecta: $ 446,55. Tiempo: 33” 2/5. Por: Star Dabbler y Univoca, de 6 años. Cuidador: J. Garrido. Stud: Gauchito Antonio Gil.

4 ta carrera

Premio: “SEÑOR LANATO (2017)” – (Categoría Interior) - 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° BABY BAILA 57 A. Miranda

2° MUNDANA 55 J. Gómez 4 cpos

3° SEÑORA ENAMORADA 55 S. Quinteros 2 cpos

4° LUNA WINKA 53 W. Escudero ½ cpo

5° LAWAL LEF 58 J. Campanello ½ cpo

6° RECIT THUNDER 57 S. Fernández 1 cpo

7° AGUAS TURBIAS 54 G. Tempesti ¾ cpo

8° FUNKY STRIPES 51 F. Campos 2 cpos

9° SAILOR MOON 54 R. Bascuñán 3 cpos

9° TIDY MASTER 56 R. Zapata cbza

10° HIGH POWER 53 N. Aguirre 1 ½ cpos

11° VICTORY LEYEND 57 D. Gómez 2 cpos

12° CANDY RED 55 D. Ledesma 6 ½ cpos

U° ALMERARES 57 A. Marti 1 ½ cpos

No corrieron: (13ª) SWEET LOVER. Dividendo del Ganador: $ 10,15. Dividendo de la Combinada: $ 146,90. Dividendo de la Imperfecta: $ 71,05. Dividendo de la Trifecta: $ 576,90. Apuesta Triple: acertada con 5 vales, valor del vale $ 270,40. Tiempo: 1’ 14” 3/5. Por: Dancing For Me y Baby Sweet Baby, de 3 años. Cuidador: E. Antchagno. Stud: El Pololo.

5 ta carrera

Premio: “BONYZARAH (2015)” – (Categoría Interior) - 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° BEHIND THE SUN 56 A. Miranda

2° MARCUS TRAIANUS 56 R. Bascuñán hocico

3° TOP LEOPARD 56 D. Ledesma 4 cpos

4° GENOVESI 58 S. Fernández ½ cpo

5° BRUJO NOV 58 J. Campanello 2 ½ cpos

6° ANIMAL INSTINCT 55 G. Tempesti 1 ½ cpos

7° CAREO 56 M. Urquiza ¾ cpo

8° TITATIUM 56 S. Fernández 1 cpo

9° MESSI CAP 53 W. Escudero ¾ cpo

U° TALENTO PROPIO 53 S. Quinteros 2 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 11,15. Dividendo de la Combinada: $ 88,85. Dividendo de la Imperfecta: $ 12,30. Dividendo de la Trifecta: $ 137,90. Apuesta Triple: no tuvo aciertos, pozo rezago próxima reunión $ 1352. Tiempo: 1’ 20”. Por: E Dubai y Sra Luna, de 4 años. Cuidador: D. Pandolfino. Stud: Don Pepe.

6ta carrera

Premio: “HARLAN’S RADIO (2018)” – (Categoría Interior) – 120 0 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DIAMOND JUMP 55 S. Quinteros

2° BENRINESS 55 D. Ledesma 4 cpos

3° SEÑOR ENAMORADO 55 R. Bascuñán ½ cpo

4° ASESI 53 J. Gómez 4 cpos

5° RISA SKI 51 F. Campos 4 cpos

6° BATACAZO FOR 57 S. Fernández 1 ½ cpos

7° MENENIO 53 N. Aguirre 1 cpo

8° AMIGO VALEROSO 54 G. Tempesti 2 ½ cpos

9° MENDOCINO DE BRASIL 55 J. Ortíz pczo

10° BAD AND GLORY 53 W. Escudero ½ cpo

U° EL CARRILERO 57 A. Marti s/aprec.

No corrieron: (6) HAT SALVAJE, (10) SKY VAN. Dividendo del Ganador: $ 16,50. Dividendo de la Combinada: $ 19,05. Dividendo de la Imperfecta: $ 7,45. Dividendo de la Trifecta: $ 87,35. Tiempo: 1’ 13” 2/5. Por: Moun t Nelson y Stormy Valencia, de 4 años. Cuidador: M. Irrazabal. Stud: Los Vascos. Candidato de EL Relator / Noticias de Turf.

7 ma carrera

Premio: “JORGELINA” – (Extraoficial) - 325 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LUCEÑO 58 A. Miranda

2° FORTÍN PRADO 58 J. Ortíz 2 ½ cpos

3° CAMINO DEL INCA 58 R. Becerra ½ cpo

U° GATITA PLUS 58 R. Zapata pescuezo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,15. Dividendo de la Combinada: $ 14,90.Tiempo: 20” 1/5. Cuidador: J. C. Ollarce. Stud: Sol. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

8va carrera

Clásico: “VEARANO” – (Cat. Interior) - 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° AMERICAN WIN 53 F. Campos

2° LUZ DELFINA 55 G. Tempesti 6 cpos

3° BOREAL KEY 57 D. Gómez ½ cbza

4° ARIEL DUBAI 57 S. Fernández 2 ½ cpos

5° EFECTIVO SI 53 A. Marti 4 ½ cpos

U° EUCLIDIANA 53 D. Ledesma 4 ½ cpos

No corrieron: (2) RUBBERY, (3) MR VONET. Dividendo del Ganador: $ 4,60. Dividendo de la Combinada: $ 22,45. Dividendo de la Imperfecta: $ 15,10. Dividendo de la Trifecta: $ 498,10. Tiempo: 1’ 5” 1/5. Por: Buddha y Up Bordeaux, de 6 años. Cuidador: L. Rivamar. Stud: Cerrilos del Salta.

9 na carrera

Clásico: “APERTURA - SR. DAVID CROCCO” – (Cat. Interior) - 1600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ORANGE NUGGET 58.5 R. Bascuñán

2° ENÓLOGA SAM 58.5 S. Quinteros 5 ½ cpos

3° LUNFARDO HOLIDAY 60.5 G. Tempesti 1 ½ cpos

4° TEMPLO DAN 60.5 J. Videla Q. 4 ½ cpos

5° CORREME VOS 60.5 S. Fernández ½ cpo

6° OPTIMATE 60.5 J. Campanello ½ cpo

7° HARLAN’S RADIO 60.5 D. Gómez 4 cpos

8° TRIPOLI GIANT 60.5 D. Ledesma 10 cpos

9° JEWWELLERY PRIZE 60.5 A. Marti 1 ½ cpos

U° LITTLE BOY 60.5 D. Gómez 14 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 5,45. Dividendo de la Combinada: $ 15,20. Dividendo de la Imperfecta: $ 19,95. Dividendo de la Trifecta: $ 544,40. Tiempo: 1’ 37”. Por: Freud y Fairy Crown, de 5 años. Cuidador: D. Mignani. Stud: Principesco. Enemiga de El Relator / Noticias de Turf.

10 ma carrera

Premio: “RENGUITO” – (Extraoficial) - 400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MONCHITO 59 J. Campanello

2º WATER WORLD 58 S. Fernández 3 cpos

3º FLAG TACO 58 A. Miranda pczo

Uº BEDUINA PEN 58 R. Zapata 1 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,40. Dividendo de la Combinada: $ 14,15. Tiempo: 21” 1/5. Cuidador: S. Aravena. Stud: Oriana.