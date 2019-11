Oldrá sobre la derrota: "No le puedo echar la culpa a los jugadores"

Daniel Oldrá se refirió a la dura goleada sufrida por Godoy Cruz en Rosario y fue autocrítico por lo hecho. El Gato no se guardó nada y dejó en claro que su equipo tiene "falencias y tenemos que mejorarlas. Hay que trabajar y mejorar, no nos queda otra alternativa".

"No sé cómo pero hay que cambiar este presente", agregó el entrenador que continuó: "El equipo juega bien y conseguirlo no es fácil, pero si tenes esas distracciones, se hace difícil. No le puedo echar la culpa a los jugadores, me tengo que hacer cargo yo".

"Tengo bronca porque en el juego no te superan y se define en los pequeños detalles. Falta poco para fin de año y hay que ser lo mas inteligente posible", finalizó Oldrá.