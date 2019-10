Oldrá: “Lo ganamos con el corazón y el alma”

El día que todo Godoy Cruz esperaba, llegó. Luego de sufrir seis caídas consecutivas el Tomba se pudo descargar completamente y ante su gente luego de vencer 3 a 2 a Aldosivi de Mar del Plata. Y uno de los que más festejó fue Daniel Oldrá, que hacía tres partidos se había echo cargo del equipo Bodeguero pero no había podido terminar con la mala racha.

Pero la malaria ya concluyó y el Gato Oldrá verbalizó su alegría y sensaciones por su primer triunfo desde que reasumió: “Creo que por el momento que estamos viviendo, hoy lo más importante era ganar y así lo logramos. No se jugó tan bien, pero era el momento justo para, siendo local, ganar”.

“Lo hicieron con el corazón y con el alma. Lo estuvimos perdiendo y los chicos tuvieron el coraje para empatarlo y después ganarlo, jugando bien y mal”, siguió Oldrá.

Luego el Gato se refirió a los dos tanques que fueron las figuras del partido. Primero sobre Santiago García: “En este equipo es el as de espadas. Tiene experiencia goleadora, absorbe marcas, en cualquier momento hace un gol y lo tenemos que aprovechar”.

Sobre Tomás Badaloni: “Ojalá que siga así porque se ha sacrificado mucho. Me demuestra que necesita más minutos y uno se los va dando pero cuidándolos porque en este momento no hay que darle la responsabilidad a los pibes. Me hace acordar al Cachorro que fue un gran goleador del club”.

Por último Oldrá avisó que no piensa en un proyecto a largo plazo: “Quiero ir partido a partido. Les dije que quiero dejar algo y después veremos. Como siempre digo lo que más importa es la institución y encontrar un equipo, de ahí en adelante los directivos decidirán”.