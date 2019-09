Oldrá: "Hay que trabajar en lo anímico y después tratar de dar tres pases seguidos"

Godoy Cruz arrancó con la cosecha de tres puntos sobre 21 posibles, en uno de los peores arranques del Tomba en Primera División.

Ayer, Javier Patalano dirigió su último encuentro y Daniel Oldrá se hará cargo del primer equipo de forma interina, en principio, y desde el próximo domingo cuando Godoy Cruz visite a Central Córdoba de Santiago del Estero.

A la espera del entrenador concluyente, Oldrá arrancará con los entrenamientos mañana en Coquimbito. La llegada de Juan Pablo Vojvoda se enfrió cuando ya estaba todo decretado y la dirigencia sigue buscando quien se siente en el banco de forma definitiva.

El Gato habló en Cnn Radio Mendoza y explicó: "Tenemos que trabajar para sacar esto adelante, primero en lo anímico y luego en lo futbolístico. Hay que darle confianza al jugador y volver a hacer 3 pases seguidos, a mí me gusta jugar al fútbol. No me gusta tirarle tanta responsabilidad al jugador, hay muchos jóvenes en el plantel", completó el histórico entrenador.