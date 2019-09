Diego Armando Maradona fue presentado hoy oficialmente como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata ante una multitud, que se hizo presente para colmar las tribunas del estadio Carmelo Zerillo.

Un rato antes de las 14, el astro del fútbol mundial ingresó al campo de juego en un carrito de golf y se emocionó ante la reacción del público, que explotó de alegría con su presencia y empezó a vitorear su nombre.

El 10 se paró en el centro de la cancha y, micrófono en mano, le habló al pueblo Tripero. "Les quiero prometer una cosa: mientras yo esté dirigiendo, todo este grupo va a ser un ejemplo. Por todo el cariño que ustedes les brindan, van a darles el plus como para ganar los partidos y los vamos a ganar", comenzó diciendo, visiblemente emocionado.

"No soy mago, a mí me gusta ganarme la plata corriendo, como toda la vida"

Luego agregó: "Que no les quepa ninguna duda que nos vamos a armar para el domingo y nos vamos a jugar la vida. No se juega con revólver, acá se tira el centro atrás y la empuja el compañero para que festejemos todos".

Por otra parte, aprovechó para dejarle un mensaje a sus nuevos dirigidos: "Les quiero pedir encarecidamente que cuando yo los tire a la cancha, se maten por toda esta gente y que traben con la cabeza si es posible".

Por último, Maradona adelantó que "voy a estar en todos los entrenamientos, no como dice algún gil periodista. Porque ¡el que no entrena, no juega! ¡El que no corre, no juega!", dijo.

Tras hablarle al público, Maradona reunió a todos sus jugadores para tomarse una foto grupal, dio una breve charla y así comenzó su primer entrenamiento al frente del Lobo platense.

Los primeros hinchas llegaron muy temprano, horas antes de la apertura de la cancha a las 11. Socios de todo el país viajaron a La Plata para ser partícipes de la bienvenida a Diego, entre ellos, los miembros de la filial "La 22 del fin del mundo" radicada en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego.

Los accesos al Bosque lucieron guirnaldas azules y blancas, intercaladas con pasacalles con distintos saludos: "Diego, el Bosque te da la bienvenida", "Diego, el Bosque es tu casa, el barrio de Favaloro y la cuna de Cristina. Bienvenido compañero".

Dentro del campo de juego, el club dispuso tres grandes inflables para darle más color a la fiesta: las fauces del Lobo, por donde apareció Maradona; el rostro del Diez y otro Lobo con la camiseta de Gimnasia.

La fiesta en La Plata, de la que participaron más de 20.000 personas, fue controlada por unos 400 efectivos de la policía, equipos sanitario y rescatistas.

En tanto, un cuerpo especial de Gendarmería custodió las obras del nuevo estadio de Estudiantes de La Plata, ubicado en Avenida 1 y 57, muy cerca de la cancha de Gimnasia.