"No siento rabia, pero me hubiese gustado ganar más Champions"

Andrés Iniesta sigue pensando en Blaugrana. El de Fuentealbilla dejó el Barcelona después del Mundial de Rusia con rumbo a Japón, donde su vida es ahora ciertamente menos ajetreada, aunque sigue desde la distancia al club de su vida. Un Barça que, para él, no alzó tantas Champions como debieron llegar a competir: "No siento rabia. Claro que me hubiese gustado ganar más Champions, ¿a quién no? Sí que es verdad que en el Barça hemos tenido plantillas en los últimos años como para haber dado un paso más, pero la gente se tiene que sentir orgullosa de lo que se ha logrado porque es lo que la ha hecho feliz".

"El Real Madrid ha ganado Champions, pues estarán contentos y no lo estarán por no ganar las Ligas que ha ganado el otro equipo", dijo el manchego en diálogo con Club del Deportista. Iniesta contó que decidió irse del club por una cuestión de "cuerpo y corazón": "Siempre me he sentido importante. Decido irme porque veo que ya ha llegado el momento en el que siento que ya he dado todo a mi club, que me he dejado el alma. Tomo la decisión de cambiar de aires, de país, de ilusiones y de metas. Es lo que dictó mi corazón y mi cuerpo".

Pero volverá. O al menos esa es su intención, retornar al que ha sido su hogar durante prácticamente toda su vida. Aunque, como él mismo confiesa, todavía queda "algún tiempo" para ello, a Iniesta le gustaría volver y transmitir todo lo aprendido durante su carrera: "Me retiraré el día en que ya no me llene algo tan esencial como querer ir a entrenar y jugar partidos. Si dependiese de mí, volvería. No sabemos que deparará el futuro, hacer cálculos a largo plazo hoy en día es difícil. Ojalá yo tuviese la oportunidad de venir en calidad de algo para lo que estuviera capacitado; de esa manera podría intentar transmitir lo que yo he aprendido durante tanto tiempo", concluyó.

Goal