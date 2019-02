No encuentran reemplazante para Coyotte

San Martín de Tucumán volvió a entrenarse hoy bajo las órdenes del técnico interino Floreal García, cuyas posibilidades de conducir al equipo el domingo contra River Plate van en aumento, ya que los dirigentes no pudieron cerrar las negociaciones con ninguno de los candidatos para reemplazar a Walter Coyette.

El presidente Roberto Sagra sigue en Buenos Aires, donde mantuvo diferentes reuniones que no tuvieron el resultado esperado, y aunque oficialmente el club no brindó detalles de esas negociaciones, se supo que Darío Franco y Omar De Felippe no aceptaron hacerse cargo del equipo que ocupa el último lugar en la tabla de los promedios de la Superliga Argentina de Fútbol.

La idea de los dirigentes era tener al reemplazante de Coyette mañana en Tucumán para ser presentado al plantel y de esa forma tener el tiempo necesario para preparar el encuentro contra River, programado para el domingo a las 17.10 en el Monumental.

Pero como eso no sucedió, García ya comenzó a diagramar la semana de trabajo porque las posibilidades de estar en Núñez van en aumento.

El técnico interino, quien se desempeña como responsable de la reserva, comenzará a hacer fútbol mañana para ir definiendo el posible equipo titular que seguramente tendrá a Lucas Acevedo -cumplió la fecha de suspensión- y Alberto "Tino" Costa -hoy practicó sin mostrar síntomas de dolor tras superar una lesión- en sus filas.

"Es un momento difícil y para superarlo tenemos que estar unidos", señaló Maximiliano Martínez, uno de los que no podrá jugar contra River porque fue expulsado contra Belgrano, el viernes pasado.

San Martín ocupa el último lugar en la tabla de promedios, con 0,947, y para tener posibilidades de seguir jugando en la Superliga necesita sumar al menos 11 puntos de los 18 que quedan en juego.