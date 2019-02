Marcelo Gallardo no dio pistas hoy sobre el equipo de River Plate para recibir el próximo domingo a San Martín de Tucumán en el Monumental.

Según lo observado a lo largo de la semana, el millonario podría salir al campo con línea de tres en el fondo y “Muñeco” admitió que “es una posibilidad”, pero es una incógnita si utilizará ese esquema o si pondrá cuatro defensores.

Lo que es seguro es que el entrenador pondrá en cancha lo mejor entre lo que tiene disponible, con los regresos de Javier Pinola, Leonardo Ponzio y Lucas Pratto.

Del esquema dependerán algunos nombres, por lo que sería apresurado aventurar un once inicial. Más aún, conociendo la costumbre del técnico de sorprender siempre con algún detalle.

“Me gusta no especular y que asumamos las formas de cómo queremos jugar más allá de los rivales. De poder imponernos a partir del juego y la postura del equipo. No lo pudimos mantener contra Banfield porque por ahí nos faltó un día más de recuperación. No pudimos tomar la iniciativa, no nos dejaron. Pero en general cuando asumimos la iniciativa del juego es lo mejor de River”, analizó a su equipo Gallardo.