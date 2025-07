Nicolás Tagliafico definió su futuro: dónde jugará el argentino a un año del Mundial 2026

El futbolista se expresó a través de su cuenta de Instagram. Foto: Instagram @tagliafico3 Nicolás Tagliafico seguirá siendo futbolista del Olympique de Lyon. Foto: Instagram @tagliafico3

La decisión del lateral izquierdo ex Independiente y Ajax se dio luego de que el equipo francés le presentara una importante oferta contractual con el objetivo de no perder a uno de los pilares del plantel. Luego de quedar libre, su nombre había sonado fuerte en el Sevilla de España por pedido de Matías Almeyda, pero esa chance no prosperó.