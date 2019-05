Nicolás Laprovittola, MVP de la Liga española

Este lunes ha sido un día muy especial para Nicolás Laprovittola, flamante MVP de la Liga ACB 2018/19. El base argentino se presentó al entrenamiento habitual de su equipo y se encontró con una doble sorpresa: sus padres, a los que situaba en Argentina, aparecieron en la pista con el trofeo que lo acreditacomo mejor de la temporada.

Margarita Stolbizer y Juanino Laprovittola viajaron desde Buenos Aires este fin de semana para hacer doblemente especial el galardón conseguido por el base del Joventut de Badalona. Junto a ellos, ha sido parte de la entrega la pareja del jugador, Delfina Vollmer, y también se han apuntado a la fiesta los compañeros de Laprovittola.

El argentino se mostró emocionado y feliz tras la sorpresa, asegurando que "acabar la temporada así, recibiendo un premio de esta magnitud, para mí es algo increíble, algo que no había pensado para mi carrera. Creo que todo el año que hicimos con el equipo y todo el año que trabajé valió la pena".

Laprovittola no es un hombre que se emocione con facilidad, pero en esta ocasión no ha podido evitar las lágrimas. "Algún que otro partido sí he sentido un poco de emoción, pero no soy de llorar, no me sale. Pero lo de hoy me ha superado totalmente. Fue muy emocionante, no me lo esperaba. Verlos ahí, también ellos muy emocionados y felices por ver a su hijo tener éxito, me llenó completamente”.

Y es que encontrarse de pronto con su familia y el premio era algo que no podía imaginarse. “No me lo esperaba para nada. Armaron bien todo para que entre en la broma y la verdad es que ha sido muy fuerte para mí. Tanto mi papá como mi mamá y Delfi, mi novia, son muy importantes para mí, para poder soportar vivir lejos de casa, teniendo el apoyo de ellos en todos los partidos. Ellos tienen un crédito de haberme traído hasta acá”.

MVP con puntaje ideal

Laprovittola ha obtenido la máxima puntuación en la votación realizada entre jugadores y entrenadores de los clubes de la competición, aficionados y medios de comunicación.

El jugador argentino ha recibido los 100 puntos posibles, obteniendo así el reconocimiento unánime de todos, tras una temporada en la que ha sido el gran referente del equipo verdinegro. Con sus brillantes actuaciones, Laprovittola ha guiado al conjunto de Badalona a muchas de las victorias que ha conseguido, siendo fundamental en la buena campaña desarrollada por su equipo, que vuelve a Playoffs por el título cuatro años después de su última participación.

Laprovittola ha sido el jugador más valorado de su equipo y el segundo de la Liga ACB, promediando 17,2 puntos, 6,4 asistencias y 2,5 rebotes para un 17,2 de valoración. El argentino nos ha acostumbrado esta temporada a sus exhibiciones, como la que ofreció en la jornada 18 frente al Gran Canaria, cuando sumó la friolera de 40 puntos, con un espectacular 7 de 10 en triples. Una semana antes, contra el San Pablo Burgos, ya había dado otra muestra de efectividad anotadora, al lograr 18 puntos, todos ellos desde más allá de la línea de 6,75.

De esta manera, el de Morón ha conseguido dos designaciones como Jugador de la Jornada (7 y 18), además de finalizar con varios trofeos en su mochila. Suyo ha sido el premio de Máximo Anotador 2018/19 y también el de Mejor Latinoamericano, galardón en el que ha dominado claramente durante toda la temporada.

Además, ha sido uno de los grandes destacados en otras clasificaciones estadísticas, como la de asistencias, en la que ha sido líder durante muchas jornadas, finalizando segundo cono una media de 6,38 pases de canasta, la de tiros libres, líder con un promedio de 3,71 por partido, o la de minutos jugados, segundo, con 30:38, además del ranking de valoración, donde sólo ha podido superarle Tornike Shengelia.

El base ha superado en la votación al base del Real Madrid Facundo Campazzo, que ha obtenido 50 puntos. En tercer lugar, ha quedado el pívot del Valencia Basket Bojan Dubljevic, con 23, completando el Top5 los pívots Walter Tavares (Real Madrid) y Volodymyr Gerun (Cafés Candelas Breogán).

Prensa Liga ACB