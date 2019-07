Neymar: "Messi es el mejor con el que he jugado, hacíamos un dúo espectacular"

El delantero brasileño Neymar Junior señaló a Leo Messi como el mejor jugador con el que ha compartido vestuario, recordando el "dúo espectacular" que formaron durante su convivencia en el Barcelona, al tiempo que eligió a Víctor Valdés como el arquero, a Sergio Ramos como el rival más difícil y a Vinicius Junior como la mayor promesa del fútbol mundial.

"Messi es el mejor jugador con el que he jugado. Para mí es el mejor del mundo y el mejor que vi jugar. Nosotros dos hacíamos un dúo espectacular. Para mí ha sido un placer y un honor jugar con él, y además es mi amigo", apuntó Neymar en declaraciones a 'Oh My Goal' que recoge Europa Press.

Además, el brasileño señaló a Víctor Valdés como el mejor portero al que se ha enfrentado, a su actual compañero Kylian Mbappé como el jugador más veloz que ha visto ("es rapídisimo") y a Sergio Ramos como el adversario más exigente.

"El mejor futbolista al que me he enfrentado es Sergio Ramos porque es muy buen central y hace goles. Es muy complicado enfrentarse a él. También he jugado contra Thiago Silva. Los dos son muy buenos", valoró sobre los dos centrales.

Por último, preguntado por el jugador más prometedor del mundo, Neymar apuntó a su compatriota Vinicius. "Es muy joven y aún tiene muchos años por delante. Creo va a ser un buenísimo jugador y uno de los mejores. Estará peleando por el Balón de Oro. Espero que consiga todo lo que quiera. Es muy buena gente y se lo merece todo", le deseó.