Nando Parrado: "El rugby me salvó la vida"

Fernando "Nando" Parrado, sobrevivió 72 días en la montaña en condiciones infrahumanas, el avión en el que viajaba a Chile su equipo, Old Christians de Montevideo, se estrelló contra la montaña y terminó partiéndose en plena Cordillera de Los Andes. Además, fue uno de los que junto a Roberto Canessa, su compañero de equipo, salieron a buscar ayuda, la que al final encontraron.

Ahora se dedica a dar conferencias por el mundo, lo llaman de lugares que "jamás me hubiera imaginado" según sus palabras y cuando le hablan de rugby la emoción se le va notando en su cara.

En el mes del Mundial de rugby, lo primero que hizo fue mostrarnos en su celular el compacto del partido que jugó Uruguay, su país, ante Fiji, y al respecto nos dijo: "Previo al partido las apuestas eran 85 a 1 en favor de los fijianos, escuché que periodistas ingleses decían 'pobre Uruguay que tarde van a tener contra Fiji, sus tres cuartos son espectaculares, a los uruguayos los van a destruir', y mirá lo que hizo mi equipo".

En sus conferencias suele hablar de motivación, liderazgo, levantarse ante la adversidad y él como ex rugbier nos dijo: "A mi el rugby me salvó la vida, yo no soy conferencista pero hoy me llamaron de cuatro lugares para hablar, solo doy ocho charlas al año, me gusta ir a lugares que no conozco como Barhein, Dubai, Oslo, las Islas Farohe me subo al tren de la vida, se que es un tema interesante, voy con mi familia y soy un embajador del rugby".

"En el Mundial de Inglaterra 2016 di una charla para entrenadores y expliqué cómo el rugby me salvó la vida, este deporte es único, la camaradería que hay no hay en otro lado". Nando quiere hablar del juego, se entusiasma como un niño a sus casi 70 años y recuerda su época de jugador.

Old Christians antes de la tragedia de 1972

Nando Parrado con MDZ

"Después de la tragedia de Los Andes jugué dos años más. Sigo viendo los torneos de rugby, los torneos de Argentina y siempre me pregunto por qué en mi época no jugábamos como ahora. Antes era otro ritmo, teníamos más tiempo de pasar la pelota y de los físicos ni hablar (bromea)".

Nando Parrado en su época de jugador.

Sobre el crecimiento del seleccionado "Celeste" expresó: "En mi país somos pocos clubes, no podemos competir con Argentina que tiene a Los Pumas, Jaguares o a Sudáfrica pero les ganamos a Rumania, Canadá, España, algo hay, Uruguay se preparó cuatro años para esto".

Le preguntamos a "Nando" sobre el espíritu de este deporte y cómo cualquier persona se queja de los problemas de la vida, contestó: "El rugbista no se queja, te desgarrás, te golpeás y así todo seguís jugando. Yo hablo con ex jugadores y todos sueñan con entrar a una cancha de rugby".

"En este deporte nadie es más que otro, lo importante es el equipo. En otros deportes hay estrellas, en este no. Y para mí es una religión -se emociona- hasta la mujer te acompaña al rugby toda la vida, es un gran deporte", agregó.

Los valores y la solidaridad del deporte ovalado lo ayudaron a sobrevivir no solo en la montaña, sino el resto de su vida.