Nández: "Todavía nos duele la final de Madrid"

El interior derecho de Boca Juniors Nahitan Nández dijo que pese a estar muy contento con la victoria sobre San Martín de Tucumán y el inminente viaje a Asia con el seleccionado de su país porque el "xeneize" viene "de una seguidilla de triunfos importante, todavía duele la final de Madrid perdida con River, y por eso ahora el objetivo es entrar en la siguiente Libertadores y hacer un buen torneo en la actual".

"Por suerte últimamente se nos está abriendo el arco, ya que entramos a la cancha a tratar de dejar todo y los partidos los podemos resolver en los segundos tiempos", indicó el futbolista de la selección uruguaya, de 23 años, que hoy volvió a anotar, como en el juego frente a San Lorenzo.

Por su parte el mediocampista Emanuel "Bebelo" Reynoso, autor del segundo tanto "xeneize" (el primero oficial con la camiseta auriazul), expresó que desde que llegó al club "este es el mejor momento. Y me alegro porque el gol sirvió para ayudar al equipo. Me estoy soltando y me siento muy bien, porque jugué todo el partido con Wilstermann en Bolivia, después con San Lorenzo y hoy también", se alegró el enganche cordobés.

A su vez, el delantero Ramón "Wanchope" Abila analizó el resultado y sostuvo que Boca "se acomodó en el segundo tiempo. Hicimos lo que teníamos que hacer, generamos mucho y pudimos concretar. Me hicieron un penal muy claro que no entiendo como no lo cobraron, pero lo importante es que hoy el equipo respondió muy bien".

Finalmente, el volante Iván Marcone ratificó lo expresado por su compañero y remarcó que Boca tuvo un "segundo tiempo muy bueno, porque nunca es fácil jugar con un equipo alentado por tanta gente. Pero el grupo se planteó el objetivo de entrar en la Libertadores del año próximo y hoy se consiguió. Sabíamos que el campeonato estaba un poco lejos, pero a partir del empate lo manejamos con más tranquilidad y al final terminamos goleando 4 a 1", destacó.