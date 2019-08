Nández, su trunca revancha con River y un "palito" para Angelici

El volante uruguayo Nahitán Nández reconoció hoy que se fue de Boca a Cagliari, de Italia, "por mucho" en relación con la diferencia del contrato entre los distintos clubes: "Me fui por mucho. Pero no voy a hablar de dinero porque no corresponde.

Nández pasó al club italiano a principios de agosto y Boca percibió 14 millones de dólares por el 70 por ciento del pase y se quedó con otro 10 para una posible futura venta. Sin embargo, la relación entre el mediocampista y la dirigencia que encabeza Daniel Angelici quedó dañada, al punto de que el deportista reclama un "temita" económico.

"Estamos con unos temitas. Son temas que escapan de mí que espero que se solucionen. Espero un buen gesto como siempre lo tuve yo adentro de la cancha", apuntó.

Además, reflexionó sobre la derrota con River en la final de la Libertadores y admitió llevarse una espina clavada por no haber tenido desquite: "Lo de Madrid lo sufrí mucho porque no me gusta perder ni a la bolita".

"La revancha está a la vuelta de la esquina y la obsesión de todo Boca es ganar esta Copa. Mi revancha era ir partido a partido y me fui bien con la gente, que era lo principal, lo que me importaba", cerró.