Nadur desmintió los dichos de Espinoza y redobló la apuesta

Fernando Espinoza, árbitro del clásico que Huracán le ganó a San Lorenzo por 2-0, denunció que el presidente local Alejandro Nadur protagonizó una polémica situación en el entretiempo. El juez afirmó que, ante su actuación, se dirigió hasta el vestuario con un grupo de 20 personas y lo increpó en malos términos junto a un grupo de dirigentes. De su parte, el dirigente lo desmiente.

"Yo no escuché ninguna versión. Jamás entré al vestuario del árbitro, jamás entro al vestuario. Si el árbitro está diciendo eso, no es verdad. Ninguna persona de Huracán entró al vestuario del árbitro. Ni veinte personas, ni Nadur entraron. Parece ser que el árbitro no sabía donde estaba", comentó.

#TNTSports | Alejandro Nadur, presidente de Huracán, dio su versión sobre la denuncia de Fernando Espinoza: “Ni yo ni ningún dirigente jamás entró al vestuario del árbitro.”#Huracán #SanLorenzo pic.twitter.com/SP4Uwnikd5 — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) October 20, 2019

Y siguió con su explicación: "Me hicieron un acta de contravención, pero ahí no dice que entré al vestuario. La verdad que no le diría nada, pero las cosas se van a aclarar. Hay muchos testigos y filmación de lo que sucedió".

#TNTSports | El Presidente de Huracán, Alejandro Nadur, puso en duda las declaraciones de Fernando Espinoza: “Hay un acta de contravención que dice lo contrario.”#Huracán #SanLorenzo pic.twitter.com/lLYNsftNpl — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) October 20, 2019

"La verdad que Huracán jugó un partidazo y nadie lo está diciendo. Están hablando de lo que pasó con el árbitro. Espinoza me vio con los jugadores y me dijo: 'No me pegue, no me pegue'. No entendí nada. Pero les pido por favor que no nos ocupemos de esto y veamos cómo jugó Huracán", cerró.