Nadal, feliz por su juego "después de una época complicada"

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado que ser capaz de jugar como lo ha hecho este viernes en semifinales de Roland Garros ante el suizo Roger Federer (6-3, 6-4, 6-2) le da "muchísima energía" para afrontar la final del domingo, sobre todo tras haber superado una "época complicada", y ha explicado que el hecho de salvar el servicio con el 4-3 del segundo set ha sido "clave" para ganar.

"Son muchos años de experiencia, para mí es muy bonito. Además, viniendo de una época un poco más complicada, ser capaz de jugar así el tramo final de la temporada de tierra significa mucho y me da muchísima energía para seguir adelante. He jugado un buen partido, un buen torneo en general. Ahora tengo un día de descanso para intentar estar preparado para el domingo, que queda lo más difícil", señaló en declaraciones a Eurosport tras el duelo en la Philippe Chatrier.

Sobre el duelo, el balear explicó que "a medida que ha ido avanzando", ha jugado "mejor". "Al comienzo había mucho errores, estaba muy complicado y hemos tardado un rato en entender cómo venía el viento. Ha habido un momento vital en el segundo set, en el 2-0, cuando le devuelvo el 'break' con ese 'passing'; se me ha quedado la empuñadura del revés, no sé cómo ha ido la bola ahí", subrayó.

"Después, en el 4-3, he salvado unas cuantas bolas con 30 iguales, ahí ha sido la clave del partido. Del 40-0 al 'break', con dos sets a cero, las cosas se veían mucho más claras", continuó el tenista de Manacor.

Por último, explicó que ha habido un momento en el que se ha jugado "muy agresivo en esos dos juegos con el viento en contra". "Estaba sufriendo, porque aunque es más fácil jugar a favor de viento el servicio es complicado, porque tienes miedo de fallar el primero y con el segundo, a la mínima que no la tocas perfecta, la bola se te va fuera. Quizás he fallado unos cuantos primeros, le he dado la oportunidad de jugar agresivo, y es un jugador que tiene una determinación brutal y por milímetros no me ha hecho el 'break'", concluyó.