Nadal, crítico con el Consejo de Jugadores que lidera Djokovic

Polémica en puerta en la élite del tenis. El compromiso de las grandes figuras con su deporte es claro y parece evidente que la marcha de Chris Kermode de la dirección de la ATP abrió una brecha en el circuito, que será difícil cerrar. En ese marco, Rafael Nadal, luego de su sencillo debut en Indian Wells, se expresó en contra del Consejo de Jugadores que lidera Novak Djokovic.

El actual N°2 del mundo, contra el N°1. El español está molesto por el funcionamiento del organismo que maneja el serbio, su verdugo en la final del Abierto de Australia de enero pasado.

Nadal no escondió su malestar y aseguró que "soy honesto y sé que no puedo decir mucho porque decidí desligarme de la política en este asunto, pero me ha decepcionado mucho que nadie se dignara a llamarme para informarme de esto, de cuál es la verdadera razón por la que Chris no estará más con nosotros".

"Los jugadores que están en el Consejo nos representan a todos y para tomar una decisión como esta deben hablar con todos", valoró el zurdo de Manacor, después de su lapidario triunfo sobre el local Jared Donaldson en el primer Masters 1000 de la temporada.

"Si hay muchos jugadores en la misma situación que yo, es probable que el Consejo no hiciera bien su trabajo. Considero que tras 18 años en este mundo, tengo una perspectiva que puede ayudar a saber qué es lo que necesitamos, no tengo ningún interés personal. Me encantaría saber qué es lo que ha pasado y qué nos espera ahora", dijo el balear, anticipando una polvareda importante y dejando claro que Djokovic se ganó una enemistad con su actuación.

ESPN