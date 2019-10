Nacionales Evita: resultados que invitan a soñar

Se completó la segunda jornada de las finales nacionales de los Juegos Evita para deportes convencionales y adaptados, que, como todos los años, se disputa en la ciudad de Mar del Plata con la presencia de 20.000 chicos de todo el país. La mayoría de los deportes ya comenzaron a delinear su suerte de cara a lo que resta de la semana.

Varios fueron los mendocinos que se han metido en la lucha por ser los mejores, otros tienen el privilegio de haber ya conseguido medallas y el resto sigue disfrutando del deporte y la posibilidad de participar en estos excepcionales juegos.

Entre los deportes en conjunto, jugarán por Copa de Oro, es decir, del primero al octavo puesto, el Básquet 5x5 Femenino Sub 15, Básquet 5 x 5 Femenino Sub 17, Básquet 5 x 5 Masculino Sub 17, Fútbol Femenino Sub 14, Fútbol Femenino Sub 16, Fútbol Masculino Sub 16, Balonmano Femenino Sub 14, Balonmano Femenino Sub 16, Balonmano Masculino Sub16, Hockey Femenino Sub 14, Hockey Masculino Sub 14, Vóley Masculino Sub 17.

BASQUET 3x3

El conjunto Femenino U.16 logró este martes dos importantes victorias de cara a lo que viene. En la mañana ante Corrientes por 14 a 3 y luego frente a Santa Cruz por 8 a 3. En sub 14, ganaron sus dos compromisos, el primero a Entre Ríos 8 a 7 y el segundo a Salta 17 a 14 y ya clasificaron a semifinales.

Los chicos del sub 16, cayeron en el primer compromiso del día ante Córdoba por 11 a 5, pero luego se recuperaron frente a Buenos Aires, a quien superaron por 13 a 8. Ahora jugarán del cuarto al octavo puesto.

HANDBALL

Las chicas del sub 14, que en la jornada del lunes habían vencido a La Pampa, hoy se impusieron ante Misiones por 23 a 19. Las de sub 16, en tanto, hoy lograron también una nueva victoria, esta vez frente a Tucumán por 38 a 25. Ambos conjuntos clasificaron primeros en su zona.

El equipo masculino sub 16 también clasificó primero en su zona tras ganarle a Neuquén por 43 a 13. Los chicos sub 14 perdieron su partido del martes.

CICLISMO

Julieta Benedetti, que el lunes había conseguido la medalla dorada en 500 metros femenino sub 16, este martes finalizó en la cuarta posición en Scratch. Juli mantuvo una posición expectante durante las cinco vueltas al circuito, pero finalmente cedió ante el poderío y el juego en equipo de las sanjuaninas, quienes completaron los tres lugares del podio.

HOCKEY

Mendoza derrotó a La Pampa por 3 a 0 en Masculino sub 14. El Femenino sub 16, superó a Neuquén por 2 a 0.

Los chicos del sub 16, golearon a Neuquén por 8 a 0 y se metieron entre los mejores ocho del torneo.

VOLEY

Clasificación a Copa de Oro para las chicas del sub 15 luego de derrotar a Neuquén por 2 a 0.

A quienes no les fue bien fue a los Varones del sub 15, que cayeron en sus dos compromisos.

CANOTAJE

En Slalom han tenido dos días muy distintos en cuanto al clima y los chicos se han adaptado muy bien y con excelentes rendimientos en general.

Posiciones Damas

4°- Tais Trimarchi

25°- Tiziana Martínez

27°- Bianca Ariaza

36°- Morena Alberdi

Posiciones Varones

3°- Matías Moyano

5°- Joaquín González

12°- valentino Aguilera

24°- Gianlucca Andrissani

BEACH VOLEY

Los varones siguen de buena racha y vencieron a corrientes y se metieron entre los mejores ocho y este miércoles comenzarán a jugar la fase final en dos zonas.

Las chicas le ganaron a La Rioja y jugarán del noveno al decimoquinto lugar.

FÚTBOL

Por el lado de los equipos femeninos, en sub 14, Mendoza goleó a Córdoba por 7 a 1 y sumó una nueva victoria luego de la que había logrado ante Entre Ríos. Clasificó en primer lugar y este miércoles comienza la zona donde están los mejores clasificados. El partido comenzará a las 9:30 y será transmitido por el Instagram “Estudiantes de Mendoza”.

Las del sub 16, le han ganado a Salta por 1 a 0 y a Catamarca por 7 a 0. Este miércoles jugarán frente a Buenos Aires y Tierra del Fuego y en caso de salir victoriosas pasarán a semifinales.

Los varones sub 14, empataron 0 a 0 ante Entre Ríos y los del Sub 16, empataron su primer partido con San Luís por 0 a 0 y luego le ganaron a Buenos Aires por 6 a 0. A última hora definían por sorteo su clasificación.

GOALBALL

Este deporte para chicos no videntes también tiene representantes mendocinos. En su primer partido le ganaron por 11 a 1 y en el segundo cayeron ante Córdoba por por 12 a 2. Este miércoles por la mañana enfrentarán a Catamarca.

CULTURA

Realizaron un taller de pintura y artes visuales en el espacio Unzué. También tuvieron un taller de teatro en el Auditorium y una actuación de Danza y Cueca en el escenario montado junto a los Lobos marinos.

ATLETISMO

La rivadaviense Agustina Martínez se quedó con la medalla dorada en Salto en Largo.

BÁSQUET

El quipo Femenino sub 17 volvió a obtener un triunfo, esta vez frente a La Pampa por 82 a 34 y clasificaron primeras. Ahora se verán las caras ante Santa Fe y Santa Cruz.

Las chicas del U.15 le ganaron a Corrientes por 81 a 40 y los varones sub 17 vencieron a La Rioja por 68 a 63.

PELOTA A PALETA

Los chicos de San Martín arrancaron el día de la mejor forma, superando sus compromisos ante Jujuy y Santiago del Estero. Lamentablemente cayeron por la tarde con Salta y ahora jugarán del cuarto al sexto puesto. Cualquiera sea la posición que ocupe muestra una evolución con respecto a años anteriores.

LUCHA

Lautaro Gelves perdió ante Jorge Luís Note iglesias por 8 puntos y ganó ante el chaqueño Hernán Sotelo.

Eduardo Espinoza perdió ante Lautaro Destribats, de córdoba

Gastón Robles cayó por 10 puntos ante Leonardo Utrera, de Chubut y frente a Gabriel Araoz, de Catamarca 8 puntos a 8 pero gana Araoz por superioridad.

TIRO

Gianella Firmapaz por el momento marcha primera. El resto está en una posición expectante. Por equipos se está peleando el podio y este miércoles habrá seguramente novedades.

TENIS DE MESA

Los chicos pasaron primeros la fase grupo en individuales tanto caballeros como damas y están en semifinales.

Los Individuales los juegan Tomás Sanchi y Elea Hernández. En tanto que en Dobles juegan Emanuel Boldrini y Facundo Lella en varones y Guadalupe e isabella Lorenzo en Damas.

Los profes que acompañan a los jugadores son Sofía Vittori, Franco Piruzzi y Virginia Hernández.

BÁDMINTON

Todas victorias para los chicos del bádminton de Lavalle. En Dobles Femenino, le ganaron a Río Negro con parciales de 15/2 y 15/5 y a Chaco 15/6 y 15/3.

El Dobles Masculino, tachó a Santa Cruz por 15/6 y 15/7 y a Corrientes por un doble 15/7.

En Singles Femenino, Mendoza le ganó a Buenos Aires y a Tierra del Fuego, mientras que, en Individuales Masculino, derrotó a Formosa y a Córdoba.

BOX

Lucía García, boxeadora malargüina representante de Mendoza pasó a semifinal derrotando a Araceli Toranco, de Chubut.

RUGBY

Buen debut para los chicos de Luján. En su primer compromiso superaron a Chaco por 19 a 10 y en el segundo del martes a Córdoba por 20 a 0. Este miércoles será el turno de enfrentar a Chubut.

ATLETISMO ADAPTADO

Rocío Fredes se quedó con el segundo puesto en carrera de 150 metros.

Agustina Renna quedó tercera en Lanzamiento de Bala

