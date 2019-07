Nacho Fernández confirmó que se quiere quedar en River

Tras la llegada de River Plate a San Luis, donde enfrentará a Gimnasia por los 16avos de final de la Copa Argentina, Ignacio Fernández confirmó que su deseo es continuar hasta fin de año en el club.

"Me voy a quedar, me gustaría terminar este semestre. Uno nunca sabe, porque si llega algo muy loco lo vamos a analizar, pero la idea es quedarme a terminar la Libertadores que es el gran objetivo", explicó Nacho.

Remarcó también que está en su mejor momento desde que llegó al Millonario. "Físicamente me estoy sintiendo muy bien, que eso es muy importante, y también acá estoy muy contento. Me han tratado muy bien, así que no tengo ningún apuro en irme", aclaró el ex Gimnasia y Esgrima La Plata.

Cuando le consultaron por la firme idea de seguir en el conjunto de Núñez, el mediocampista reconoció que muchos tomaron la decisión de dejar el Millonario y luego quisieron volver. "Uno cuando toma esa decisión tiene que estar muy seguro, muy tranquilo y pensarla bien. Porque todos sabemos lo que significa River", dijo.

Finalmente, al referirse al mercado de pases y la ausencia de refuerzos declaró que "mantener la base de un plantel que ha conseguido cosas importantes es muy bueno y creo que River lo ha logrado en este mercado de pases, por eso Marcelo (Gallardo) no ha pedido refuerzos, salvo lo de Paulo (Díaz) que todavía está en veremos".