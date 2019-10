Nueva Zelanda, sin problemas ante Namibia

Los bicampeones del mundo consiguieron su triunfo número 31 en forma consecutiva -único invicto en el historial en partidos de la fase de grupos- ante los Welwitschias, equipo que nunca ganó un partido en 22 presentaciones en la RWC. Sin embargo en el primer tiempo, y pese a todas las diferencias previas, fue el conjunto de Namibia, por intermedio de su medio scrum Damian Stevens, el que abrió el marcador en Tokio, con un penal para el 3-0 parcial que despertó la sonrisa simpática de su entrenador Phil Davies.

Pero poco duraron las sonrisas, ya que tres minutos más tarde llegaría el primer try de los All Blacks, para dejar las cosas en su lugar y el partido 5-3. Y cuando se esperaba que la marea negra se adueñara por completo de las acciones en el Tokyo Stadium, nada de lo que todos auguraban sucedió. Namibia planteó una defensa inteligente, disputando y ganando varios rucks, y tacklenado con firmeza en todos los sectores de la cancha. Pero además, animándose a elaborar jugadas de ataque con rápida obtención y juego abierto.

Promediando el primer tiempo, Nueva Zelanda llegó nuevamente al ingoal y, como respuesta, Namibia acertó otros dos penales a los palos para acortar a 10-9 las diferencias. El impensado resultado se mantuvo inalterable casi hasta el final del primer tiempo. Pero los All Blacks presionaron y fueron a fondo contra los africanos a quienes sometieron con dos nuevos tries (Angus Ta'avao y Ben Smith), en los últimos minutos del primer tiempo, para alejarse por primera vez en el marcador y dejar el 24-9 con el que se fueron al descanso.

Todo al negro

Luego del entretiempo, nada fue igual a la primera parte del partido. Los dirigidos por Steve Hansen salieron convencidos a mostrar el juego sincronizado, eficaz y contundente que los caracteriza. Más allá de las modificaciones de nombres y de posiciones (Jordie Barret jugando como apertura por primera vez a nivel internacional), buscaron desplegar todos sus recursos. Y no tardaron en conseguirlo.

Antes de los 10 minutos de juego, ya habían apoyado dos nuevos tries en el ingoal de los Welwitschias, que ya no pudieron sostener el ritmo y concentración de la primera mitad. Y a partir de allí no hubo más equivalencias, Nueva Zelanda dominó las acciones a voluntad y llegó al try cada vez que se lo propuso. Combinó jugadas de forwards y tres cuartos, deslumbró con algunos off loads y pases precisos bajo máxima presión, y superó a su rival jugando en profundidad con su pack o desplegando el juego con la velocidad de sus backs. Además de la supremacía demostrada, los conducidos por Steven Hansen aprovecharon el partido para probar diferentes combinaciones en el juego de cara al cierre de la fase de grupos y al juego por los play offs.

Los All Blacks apoyaron siete tries en el segundo tiempo (11 en total) y cerraron con un marcador favorable 71-9. Previsiblemente, Nueva Zelanda (1ro. en el ranking mundial) se quedó con el segundo encuentro en el historial ante Namibia (23), luego del 58-14 en Londres durante la RWC 2015.

En sus próximos y últimos compromisos en el Grupo B, Nueva Zelanda enfrentará a Italia, el sábado 12 de octubre en el City of Toyota Stadium, mientras que Namibia tendrá como rival a Canadá, el domingo 13 en el Kamaishi Recovery Memorial Stadium.