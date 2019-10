La familiaridad de los Springboks con el rugby inglés

Hubo momentos durante la derrota de Nueva Zelanda en la semifinal contra Inglaterra en los que parecía que los All Blacks desconocían la naturaleza de lo que los había golpeado. Ese no sería el caso para Sudáfrica en la final del sábado, debido a la cantidad de jugadores de los Springboks que se ganan la vida en la Premiership, el campeonato inglés, donde se codean frecuentemente con sus próximos rivales.

Las conexiones están en todas partes, pero ninguna como la del equipo de Saracens, que aporta nueve jugadores al plantel de Eddie Jones. El pilar derecho de los Springboks, Vincent Koch, juega allí junto con Mako y Billy Vunipola, los hookers Jamie George -con quien se lo ve en la foto arriba- y Jack Singleton, los segunda líneas Maro Itoje y George Kruis, el nuevo medio scrum Ben Spencer, el capitán Owen Farrell y el fullback Elliot Daly.

La mayoría de ellos están en el pack y ahí es donde Koch puede jugar un rol vital en el aporte de información confiable sobre sus colegas de equipo a sus compañeros de los Boks. No sorprende entonces que los contactos se hayan cortado esta semana con las amistades puestas brevemente en espera.

Pero tampoco se trata de duelos individuales. El plan de juego de Saracens es similar al de Inglaterra. "Hay muchos hombres de Saracens en su equipo, y por cómo los vemos, podemos ver muchas similitudes. Hay algunas cosas que vi que hace Saracens, que podemos manejarlas, tanto como si lo hiciesen para Inglaterra. Creo que estamos listos para ello. Son camisetas diferentes pero tienen planes de juego parecidos", contó.

"Pero nuestro foco esta principalmente en nosotros. Sabemos lo que nos van a presentar, y si es el modo ‘Sarries’ o el modo Inglaterra, tendremos que igualarlo".

Así como pueden contar con la información y el conocimiento de Koch, el entrenador Rassie Erasmus puede obtener recursos valiosos a través del segunda línea Franco Mostert (Gloucester), el tercera línea Francois Louw (Bath), el medio scrum Faf de Klerk (Sale Sharks) y Cobus Reinach (Northampton Saints).

Además, el fullback Willie le Roux acaba de culminar su tercera temporada en Wasps, mientras el hooker suplente Schalk Brits estuvo en Saracens durante nueve años, antes de sumarse a los Bulls de Pretoria esta temporada.

Incluso el polifuncional back Damian Willemse pasó algunas semanas recientemente en Saracens y estaba entrenando en el club del norte de Londres cuando fue convocado para integrar el plantel de Sudáfrica en la Rugby World Cup, en reemplazo del lesionado Jesse Kriel.

Por lo que los Boks estarían bien advertidos sobre lo que los ingleses son capaces de hacer y Koch está disfrutando la perspectiva de enfrentar el sábado a su compañero de equipo Mako Vunipola. "Con Mako (en Saracens) he formado bastante en contra en entrenamientos. Esto es algo diferente, porque no es en un campo de entrenamiento, sino en un partido muy importante. Y lo mismo con Joe Marler. He formado contra él en el scrum en la Premiership inglesa. Se exactamente lo que hacen, o he sentido lo que han hecho en el pasado, Estamos emocionados”, cerró.