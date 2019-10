Francia y Tonga se veían las caras en el Kumanoto Stadium con dos realidades bien distintas. Mientras los europeos querían asegurarse su lugar en cuartos de final, los isleños, que no habían sumado ningún punto hasta ahora, buscaban afrontar su anteúltimo partido en la Copa del Mundo 2019 de la mejor manera posible.

Francia sacó ventaja desde temprano. A los dos minutos, un penal fácil para el apertura Romain Ntamack, abrió el marcador. Enseguida, Tonga perdió un line en su propio campo, y una buena y veloz combinación de los backs franceses Alivereti Raka y Virimi Vakatawa terminó en try del último, que anotó su primera conquista desde marzo del 2017. La conversión de Ntamack estiró la ventaja a 10-0 para el equipo de Jacques Brunel. Luego, a los 18', la puntería no acompañó al apertura de 20 años, que erró un penal.

Con algunas imprecisiones, Francia tenía el control del partido y Tonga no creaba situaciones peligrosas, pero el juego se centraba, en general, en el medio del campo de juego, con los isleños pretendiendo avanzar con el poderío físico de sus forwards y Francia intentado superar la defensa tongana con patadas al fondo y la velocidad de sus backs.

Cuando el conjunto francés parecía no encontrar alternativas, su medio scrum Baptiste Serin jugó rápido un penal y encontró a un atento y encendido Alivereti Raka, quien rodó y apoyó, marcando el segundo try para Les Bleus. Esta vez, Ntamack no falló y estiró la diferencia con su efectiva conversión.

Antes del cierre de la primera parte, hubo tiempo para más acción. Tonga avanzó con la potencia de sus forwards y previo chequeo con el TMO, Nic Berry validó el primer try para el equipo de Toutai Kefu, que apoyó y convirtió Sonatane Takulua. Así, el primer tiempo cerró 17-7 a favor de los franceses.

La segunda parte fue aún más difícil para Francia. A los 6’, perdió la pelota en campo contrario, el tongano Cooper Vuna la pateó hacia adelante y el rebote los favoreció para que apoyara el try Malietoa Hingano, que jugó en el club francés Aviron Bayonnais la temporada pasada. Acertó la conversión Takulua y puso las cosas 17-14, cuando quedaba mucho tiempo por delante.

El conjunto francés, desesperado por estirar la diferencia, presionaba y tenía acorralado a Tonga en su propio campo, pero no prosperaba en su intento por quebrar a un equipo que se plantaba muy bien con una dura defensa y que cuando conseguía la pelota, se animaba a atacar. El respiro llegó entonces para Francia a través de los penales. Ntamack sumó de a tres a los 11’ y 19’ y puso el partido 23-14.

El encuentro tuvo un final con emoción. A dos minutos del cierre, Zane Kapeli tomó la pelota en el aire tras un kick que atravesó todo el ancho de la cancha y apoyó para poner el encuentro 23-22, con la conversión Latiume Fosita. Quedaba una pelota, Francia la mandó afuera y selló su clasificación.

De esta manera, Les Bleus se medirán ante Inglaterra el sábado 12 de octubre en el International Stadium Yokohama, en un partido que definirá el primer y segundo puesto del Grupo B, mientras que Tonga se despedirá de la RWC 2019 enfrentando a Estados Unidos en el Hanazono Rugby Stadium, el domingo 13 de octubre.