Es difícil parar a estos All Blacks

Qué podemos agregar de estos All Blacks, que casi rozan la perfección, que para ganarles hay que hacer todo bien. Dirán varios: "que frase tan usada", pero es la pura verdad. Si el rival comete algunos errores, ellos te lo hacen pagar. Y eso le pasó a Irlanda que albergaba cierta ilusión -ya le había ganado dos veces en test match- en pasar por primera vez a semifinales.

En los primeros minutos ya se pudo apreciar que los de negro podían golear, porque anotaron un try tan sencillo que ya todo nos parece normal en este equipo.

- Irlanda cuando intentaba, cometía errores en el manejo de la pelota. Eso, ante este equipo es un pecado mortal porque seguramente son puntos en contra.

- La dinámica apoyada con destrezas individuales fue mucho para los irlandeses que no pudieron parar a los dirigidos por Hanzen. Los All Blacks aprovecharon la inspiración de su medio scrum, Aaaron Smith, que anotó dos tries seguidos gracias a su rapidez mental y física.

- Irlanda no le encontró la vuelta nunca al partido, ni en defensa ni en ataque, nunca pudo inquietar seriamente a su rival.

- Los de verde siguen con el karma de los cuartos de final, como en el Mundial pasado cuando cayeron ante Los Pumas. Ahora se toparon con Nueva Zelanda que les puso el freno a sus aspiraciones de ingresar por primera vez a las semifinales de este torneo.

- Ahora los All Blacks enfrentarán a Inglaterra en semifinales. Los de negro ante los de blanco, un partido para sacarse chispas.