Craig White, al servicio de Uruguay

"Desde la perspectiva de cómo la Unión de Rugby de Uruguay (URU) se ha desarrollado junto a World Rugby desde hace seis o siete años, solo puedo hablar de lo que he estado haciendo en términos de Consultoría para World Rurgy hacia la URU en los últimos pocos" admite con humildad Craig White.

Eso es lo que lo define a él. Humildad al servicio del equipo. Consultor de World Rugby para Uruguay y que está aquí en Japón como parte del Staff de Los Teros. Ex jugador de Rugby League, fue Strength & Conditioning Coach de Leicester Tigers, Wasps, Gales y los British & Irish Lions en dos oportunidades. Y si bien eso lo apasiona, más lo hace trabajar para el bienestar general de un grupo, ayudar y colaborar con eso. Hacer que todo crezca desde una palabra: hermandad. Esa es la palabra define su búsqueda.

"Cuando empecé a trabajar para World Rugby, no había muchos consultores externos que apoyaran a las naciones emergentes y hubo un gran impulso para hacerlo. Tal vez, es una manera en la cual se las ayuda indirectamente con un flujo de dinero que no es dinero exactamente, sino con los consultores".

Craig agrega que "He visto las cifras, el nivel, la calidad y la cantidad de esos consultores de World Rugby se ha incrementado a lo largo de los últimos cinco años especialmente. Desde mi propia perspectiva, con Uruguay, ha sido y es poder proporcionar esa ayuda externa para mirar y hacer foco no sólo sobre lo que es el rendimiento físico, sino dándoles también una retroalimentación que creo vital. Esto lo hacemos formulando preguntas también vitales que no son de alguien que compite con ellos por el trabajo, sino que es de alguien que está a su lado y de su trabajo, dentro de su propia estructura, para buscar la mejor performance posible en todo sentido".

La experiencia de White con Los Teros se remonta a varios años atrás, ya que trabajó ocho semanas con Uruguay antes de la RWC 2015. Para este ciclo, volvió "con el objetivo de ayudarles y colaborar a entrar en la Copa del Mundo. Y lo conseguimos".

Uruguay participó en la RWC 2015 y cumplió un buen papel, aunque no pudo cosechar ninguna victoria. El seleccionado celeste, logró clasificar a la RWC 2019 (la cuarta en su historia) y, por primera vez lo hizo de manera directa, sin pasar por el Repechaje. En el proceso hacia esta Copa Mundial de Rugby, contó con un plan del que White fue parte. Además, World Rugby le brindó total apoyo y le otorgó la organización de tres Nations Cup -que Uruguay ganó-, además del Junior World Trophy a nivel de juveniles.

A Craig le brillan los ojos cuando habla de Uruguay y del trabajo que vino a hacer desde World Rugby "Felizmente, creo que ha sido beneficioso para ellos y para todos nosotros. Por supuesto para mí también. Les hemos dado alguna dirección después de entender dónde estaban y dónde están, porque algunas uniones están bajas o escasas de recursos financieros, entonces muchos de los empleados estaban haciendo su trabajo y no sólo ese, sino dos, o tres. En el caso de Uruguay, me habían dicho que tenían una estructura de tiempo completo, pero cuando realmente se logró apreciar lo que estaba sucediendo, el staff o parte de él tiene un segundo trabajo o más, y esto afecta al desempeño global".

Así es que Craig, desde su trabajo, explica que "al ir estratégicamente marcando un camino y un enfoque en lo que es realmente importante y lo que no, intentamos darles la mejor guía para el desarrollo y el crecimiento. Esa fue la ayuda inicial que brindé cuando entré, desde un punto de vista o un aspecto más holístico. Para ellos, para mí y para World Rugby, ha sido y es bastante útil".

Observa. Observa mucho. Habla. Pero habla lo justo, en momentos justos.

"Mi trabajo tiene mucho de Mentoring" manifiesta Craig "Eso es: ayudar a estructurar todo de manera holística. Ver y auditar los procesos, ayudar a organizar esos procesos, colaborar en el diseño de un pathway, de una guía, pero sobre todo "y cuando lo dice su comunicación corporal se transforma "lo que más me gusta es ayudar a construir carácter, a construir un grupo de trabajo con tareas claras, a ayudar en todo lo que haga falta para que esa guía, ese patrón a seguir se pueda seguir y sea algo posible de cumplir. Y creo que en Uruguay estamos muy bien, con objetivos alcanzados y en la buena senda para conseguir otros en el futuro", asegura convencido.

Si bien ganar o perder no es lo que determina el éxito de un proceso, la victoria ante Fiji en el debut en la RWC, fue la clara muestra del progreso de Los Teros en los últimos cuatro años. Y ese triunfo definitivamente no fue un hecho aislado. Ayer Uruguay dejó una muy buena imagen en su partido con Australia. La manera en que rindió el equipo y como llegó al tramo final del partido, mostraron nuevamente el crecimiento del rugby uruguayo, que sigue shockeando al mundo.

"El trabajo se basa en construir carácter, cohesión de grupo, espíritu de equipo, y la fuerza dentro de un equipo que es lo que hace que se mueva hacia adelante, esa es mi pasión realmente. Y acá está esa pasión".

La pasión, hoy, es Uruguay. No habla de "ellos" sino de "nosotros". Y no es forzado, sale naturalmente. Está apegado al grupo. Él lo siente, los jugadores lo sienten y el staff, por supuesto también. Craig es uno más y se mueve bajo ese contexto. Él es parte de la hermandad.