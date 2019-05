Mouche le dio el empate a Colo Colo en el clásico chileno

El delantero argentino Pablo Mouche consiguió anoche el tanto del empate de su equipo, Colo Colo, ante Universidad de Chile (1-1), en el encuentro más importante de la decimotercera fecha del campeonato de primera división del fútbol trasandino.

El ex atacante de Boca Juniors y San Lorenzo estableció la igualdad con un remate violento, a los 25 minutos de la segunda parte, del encuentro desarrollado en el Estadio Nacional de Santiago.

El también argentino Leandro Benegas (ex Huracán) había abierto la cuenta para el conjunto ‘azul’, a los 28 minutos de la etapa inaugural. El equipo ‘universitario’ mantiene una insólita racha de 10 encuentros sin triunfos (cinco empates, cinco derrotas) y es uno de los colistas con apenas 9 unidades.

Universidad de Chile también tuvo en sus filas a Lucas Aveldaño y Sergio Vìttor (ambos, ex Racing), Matías Rodríguez (ex inferiores de Boca) y Nicolás Oroz (ex Chacarita), mientras que en Colo Colo actuaron, además, Juan Manuel Insaurralde (ex Boca) y Matìas Zaldivia (ex Arsenal).

Por su lado, en Rancagua, el local O’Higgins, con una anotación de Maximiliano Salas (ex All Boys), a los 25 minutos de la segunda etapa, derrotó por 2-1 a Everton, en donde abrió la pizarra (Pt. 31m.), mediante un tiro penal, el atacante Juan Cuevas (ex Gimnasia La Plata).

Hoy completarán la jornada los partidos Huachipato-Universidad de Concepción, Coquimbo Unido-Deportes Iquique y Audax Italiano-Curicó Unido

Principales posiciones: Universidad Católica 31 puntos; Colo Colo 25; Unión Española 24; Unión La Calera 22; O’Higgins y Audax Italiano, 20.