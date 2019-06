Morro: "Estoy agradecido y enamorado de Godoy Cruz"

Santiago García, capitán de Godoy Cruz Antonio Tomba, habló con radio Nihuil y explicó que se siente "enamorado y agradecido de Godoy Cruz".

El Morro se refirió a lo que se le viene al Tomba en la Copa Libertadores: "En la

Libertadores no hay cucos. Con Palmeiras va a ser difícil, pero nosotros nos vamos a plantar con las mayores armas para dar pelea hasta el final".

También habló sobre las posibles ventas al fútbol mexicano y a Racing que no se terminaron realizando: "Con Toluca no se hizo porque para que se haga tiene que servirnos a todos, vi cosas raras. Y con Racing hubo problemas con los impuestas, y por eso no se hizo. Yo soy feliz jugando, gane más o gane menos".

"Yo quiero volver a ser el goleador y para eso necesito jugar sin sentir dolor. Futbolísticamente no me he sentido bien, no es excusa pero tuve inconvenientes personales que me afectaron, por eso hablé con Lucas (Bernardi) para ponerme bien y volver a ser el goleador", concluyó el Morro.