Milito: "Iremos a Avellaneda a pelear con nuestras armas"

El entrenador de Estudiantes de La Plata, Gabriel Milito, prometió que su equipo irá "a pelear con nuestras armas" la revancha de la llave de la Copa de la Superliga que sostendrá el sábado próximo ante Racing, en Avellaneda.

Después del 1-1 cosechado esta noche en la capital provincial, el técnico del 'Pincha' no cree que la serie esté sentenciada. En absoluto.

"No hay nada resuelto. Iremos a competir con nuestras armas y con las ganas de seguir en esta competencia", aseguró Milito.

"FUE UN RIVAL DIFÍCIL DE CONTROLAR"#CentralFOX | Gabriel Milito, luego del 1-1 para Estudiantes ante Racing en la #CopaSuperligaxFOX.



El entrenador consideró que su equipo hizo "un muy buen partido" ante el campeón reciente de la Superliga.

"En el primer tiempo nos costó más elaborar jugadas. En el segundo fuimos más claros", describió el DT.

"Me hubiera encantado ganar porque nos hubiese permitido ir más tranquilos a la revancha. Ahora necesitamos sí o sí, convertir un gol en la revancha. Para eso trabajaremos", consideró.

"Los muchachos hicieron un gran esfuerzo y le compitieron de igual a igual a un rival que es muy buen y que no en vano es el campeón", sostuvo Milito, que también remarcó que uno de los puntos flojos de Estudiantes lo constituyó el hecho de que "todavía nos falta mejorar en la definición. Es parte de la etapa que atravesamos", dijo.

"Por características, Racing no es un equipo que especule. No lo hizo hoy y por más que el resultado pueda favorecerlo en Avellaneda no creemos que lo haga", apuntó Milito.