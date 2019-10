Messi y su retiro: "Seré el primero en decir 'hasta aquí llegué, no puedo más'"

Luego de recibir el sexto Botín de Oro de su carrera como máximo goleador de la temporada de todas las ligas de Europa, Lionel Messi brindó una interesante entrevista al diario español Marca en la que se refirió al momento de su retiro, aunque no dio precisiones acerca de a qué edad piensa dejar el fútbol.

"Uno mismo se da cuenta de hasta cuándo puede seguir. Lo iré descubriendo con el paso del tiempo", comenzó diciendo la Pulga ante la consulta periodística, y luego aseguró que "yo mismo seré el primero en decir hasta aquí llegué y no puedo más. O me siento bien para seguir. Con los años lo iré descubriendo".

En ese sentido, y teniendo en cuenta que este año se ha perdido varios partidos por lesión, Leo explicó que "es difícil porque uno de cabeza está bien, piensa que tiene 25 años y cree que puede seguir haciendo las mismas cosas de entonces. Pero el cuerpo manda y hay circunstancias en las que tenés que tener más cuidado que antes. Asimilarlo requiere un proceso y el prepararse de manera diferente tanto para los entrenamientos como para los partidos".

Messi habló con el diario Marca.

Leo sabe que la explosión y la velocidad que lo han caracterizado a lo largo de su carrera irán mermando conforme pasen los años, y por eso no descarta en algún momento retrasarse en el campo de juego para cumplir una función distinta, más de creador que de definidor. "Depende de cómo vaya", dice Leo, y asegura que "ahora ya generalmente me tiro más atrás, a recibir y estar en contacto con la pelota y con los mediocampistas. No sé qué pasará en el futuro".

Finalmente, la Pulga trazó una diferencia personal con Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimovic, quienes son de presumir sus logros habitualmente. "Prefiero que de mí hable la gente", sentencia Leo, y argumenta que "sé lo que soy, lo que hice y lo que puedo dar, pero me lo guardo para mí. Luego, que opine la gente. No me gusta hablar de mí mismo sino de lo colectivo".