Messi será evaluado por el duro golpe sufrido en la cara

Lionel Messi sufrió un durísimo golpe en la cara durante el partido ante el Manchester United en Old Trafford y en las próximas horas le harán los estudios correspondientes en las próximas horas para descartar una fractura de tabique nasal.

Todavía no está confirmado cuál es el grado de la lesión, por lo que al rosarino lo revisarán tras la infracción del defensor Chris Smalling que lo dejó en el suelo y ensangrentado. Más allá de eso, pudo terminar el partido sin problemas, aunque no descartan que haya sufrido una fisura.

LA HERIDA SANGRANTE DE MESSI#ChampionsxFOX | Chris Smalling chocó con el delantero argentino que tuvo que salir del partido para ser atendido por su corte.



El técnico Ernesto Valverde se refirió a la situación de su figura en la conferencia de prensa post-victoria en Old Trafford. "Messi tiene un buen golpe, mañana lo examinarán los médicos", afirmó.

Sergio Busquets también habló de lo sucedido y dijo que "creo que la nariz no la tiene rota, pero sí que es verdad que tiene un buen golpe, tiene una herida, ha sangrado mucho y no sé si tendrá fisura o no".

"Al final es incómodo y molesta para jugar, pero Lío dio la cara y estuvo siempre en el campo de la mejor manera, como hace siempre", agregó el volante central.