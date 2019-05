Messi reveló el verdadero motivo por el que no pudo jugar en River

Lionel Messi reveló esta noche que pudo ser futbolista de River tras superar una prueba en divisiones inferiores pero que Newell's Old Boys de Rosario, club en el que militaba en infantiles, frustró esa posibilidad al negarle el pase.

"Me pusieron 15 minutos, estaba lleno de pibes, pero me dijeron que vuelva en diez días. Volví, hice tres o cuatro goles y me ofrecieron quedarme, pero tenía que traer el pase de Newell's", contó.

Sin embargo, la institución rosarina se lo impidió. "Cuando fui a buscarlo, me sacaron cagando. Me acuerdo que peleamos y nunca me lo dieron", afirmó. "River me iba a pagar el tratamiento. Newell's no me bancó en ese aspecto, nunca me pagó. Mi vieja renegaba para que nos puedan ayudar pero era complicado", cerró.