Messi: "No sé si llego al próximo Mundial"

Con su gran presente, su experiencia y su deseo intacto de ganar un título con la Selección, todo indica que el último mundial de Messi será el de Qatar. Sin embargo, la Pulga alarmó a todos con una inesperada frase.

"No sé si llego al Mundial de Qatar", exteriorizó el máximo goleador histórico argentino dejando a los integrantes de la mesa con la boca abierta.

"No sé cómo voy a seguir. Pueden pasar muchas en todo este tiempo de acá al Mundial. Ojalá que no tenga ninguna lesión grave y me encuentre bien en lo físico. Por ese lado lo digo", completó.

Hablando de mundiales, Messi dejó claro que para él todo habría sido distinto con la Selección si hubieran ganado el Mundial de Brasil 2014. "En la final con Alemania tuvimos la más clara... Ese partido hubiera cambiado toda la dinámica de la Selección -sostuvo el santafesino-. Capaz hubiésemos ganado la Copa América en Chile y después en Estados Unidos... Nos faltó suerte".