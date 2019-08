"Messi no puede ser el mejor del mundo ni de la historia si no gana un Mundial"

José Antonio Camacho, ex director técnico de la Selección de España, habló sobre Leo Messi y aseguró que sin lograr un título mundial la Pulga no puede ser considerado el mejor jugador de la historia.

"Es muy buen jugador, pero no puedes ser el mejor del mundo, ni de la historia, si eres argentino y no ganas un Mundial. Hay países con menos tradición y no ganar un Mundial puede ser menos significativo. Pero Argentina es una primera potencia. No, sin un Mundial Messi no puede ser el mejor", explicó en una entrevista con el diario español ABC.

José Antonio Camacho

Admás, el entrenador reconoció que no lo dejaría irse del Barcelona: "Rompe el partido en cualquier momento. Puede existir una igualdad total entre dos equipos pero él es él y desequilibra de repente la balanza", aseguró.

Por último, también opinó sobre Diego Maradona, al que considera el mejor de todos. "No estuvo en los clubes necesarios para ganar en la Champions, pero por su velocidad, su regate y su gol es el mejor jugador que jamás he visto. ¿Cómo se puede jugar así? Y además mandaba. En el campo era él quien mandaba", elogió Camacho, quien considera que "con el talento que tenía si se hubiese tomado su carrera tan en serio como Cristiano y Messi, todavía hoy estaría en activo y dando más de una tarde de gloria", dijo sobre el Diego.