Messi: "No me arrepiento de nada, vamos a volver a pelear por todo"

El capitán del FC Barcelona, Leo Messi, se dirigió a la afición azulgrana este domingo con el mensaje decidido de que volverán a "pelear por todo" esta temporada, dando valor a la octava liga de los últimos once años y reconociendo el final "amargo" del pasado curso.

El '10' fue maestro de ceremonias y auténtico ídolo de masas en la presentación del equipo en el Camp Nou minutos antes de la disputa del Trofeo Joan Gamper contra el Arsenal. Como el año pasado, cuando fue su estreno como capitán del primer equipo, el argentino tomó la palabra y reconoció el duro final de la pasada temporada.

"Es difícil decir algo hoy después de la temporada pasada, pero no me arrepiento de nada. Vuelvo a repetir lo mismo que dije la temporada pasada, confío en esta plantilla, en estos jugadores, en este cuerpo técnico y no tengo duda de que todos juntos vamos a volver a pelear por todo", afirmó, micrófono en mano.

Hace un año, Messi prometió pelear por traer la Champions a Barcelona, pero la historia de la Roma se repitió con un 4-0 en la vuelta de semifinales contra el Liverpool. El capitán azulgrana no mencionó la 'Champions' pero sí repitió un discurso optimista y de paso quiso dar valor a la racha de ligas.

"La temporada pasada la verdad que terminó siendo un poco amarga para todos por cómo se dio, pero creo que tenemos que dar valor a la liga, la octava liga en once años. Eso para cualquier club sería algo grandioso, y para este también. Es algo muy importante lo que se hizo y nos daremos cuenta con el paso de los años de lo difícil que es", afirmó, dejando claro la ilusión del equipo.

"Como todos sabemos este club siempre lucha por todo, estamos con ilusiones renovadas, con muchas ganas y espero que ustedes lleguen de la misma manera", añadió. Messi fue el último en saltar al césped, en una presentación de uno en uno de los jugadores de la primera plantilla. Las mayores ovaciones fueron para los fichajes Frenkie de Jong y Antoine Griezmann, además del resto de capitanes.

El Camp Nou de hecho acogió por primera vez al francés con una fuerte ovación, después de que el ex del Atlético de Madrid dijera que no el año pasado al Barça con la famosa 'Decisión' para finalmente llegar a la Ciudad Condal esta temporada. Por otra parte, Ernesto Valverde, técnico culé, fue el otro en tomar la palabra.

"Venimos de una temporada en la que ganamos y perdimos, queremos ganar siempre para brindaros todas nuestras victorias. No pudimos hacerlo o no supimos hacerlo. Empezamos un año nuevo y lucharemos por que este próximo mes de mayo ocurra como en este, que podamos ganar las cuatro competiciones a las que nos vamos a enfrentar. Solo podemos conseguirlo con vosotros y con el talento de estos jugadores", apuntó el preparador.