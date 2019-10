Messi, íntimo: sus hijos, el humor de Antonela y qué hace en su tiempo libre

Lionel Messi sigue recogiendo premios y este miércoles le tocó hacerse con su sexto Botín de Oro, un nuevo hito para el más grande. El premio fue entregado por el diario Marca, quien este jueves publicó una interesante entrevista en la que, además de hablar de fútbol y mencionar su retiro, al capitán de la Selección se lo vio cómodo hablando de su día a día y la relación con su familia.

"Uno va creciendo y aprendiendo. Sumás experiencias en todos los aspectos de la vida, dentro y fuera de la cancha. Pero como ser humano, el tener tres hijos me hizo cambiar las perspectivas de la vida, la manera de pensar y también de crecer", comenzó diciendo Leo sobre Thiago, Mateo y Ciro.

Precisamente, sobre sus hijos, aseguró que "Mateo es muy especial, está continuamente haciendo cosas nuevas o comportamientos que llaman la atención; Thiago es una persona muy madura y muy inteligente, es un señorito; y Ciro viene parecido a Mateo o quizá peor, ya veremos".

Leo Messi.

Ante la consulta sobre qué le gusta hacer en su tiempo libre, la Pulga explicó que "aunque hay pocos momentos de relax en casa con tres niños, intentamos vivir los momentos y disfrutar cada segundo con ellos, ya sea viendo la tele, jugando o haciendo lo que sea. Somos de estar mucho en casa y disfrutar de estos momentos".

El crack rosarino aseguró que le gusta mirar series junto a su esposa y, como fan de Game of Thrones, reveló que no le gustó mucho el final. "No era lo que me esperaba, me imaginaba otra cosa. Soy un fanático de la serie y el final me dejó un poco así..."

Finalmente, Leo dedicó unas palabras para Antonela Roccuzzo, su esposa: "Tiene muchísimas cosas buenas. Admiro cómo se maneja en el día a día, su personalidad, que está siempre de buen humor y afronta los problemas de una manera admirable. Es una persona muy inteligente que se desenvuelve muy bien en todos los aspectos de la vida".