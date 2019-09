El astro argentino Lionel Messi "es patrimonio de La Liga" de España y como tal "no encontrará un mejor lugar para terminar su carrera deportiva", lo que desalienta su posible salida de Barcelona a futuro, sentenció Fernando Sanz, director de Relaciones Institucionales Internacionales del torneo español.

"Nuestra liga es la mejor competición del mundo y para un jugador, a nivel profesional, estar en ella es casi como tocar el cielo con las manos. No me caben dudas de que La Liga es el mejor lugar en el que pueda estar", aseguró Sanz en una entrevista exclusiva con Télam durante su breve paso por Buenos Aires.

"Ojalá no se vaya nunca y termine su carrera en nuestro fútbol. Desconozco los términos de su contrato en Barcelona, si existen condiciones para su salida será un problema del Barça y Messi", enfatizó en relación a la cláusula de liberación de su contrato, que fue revelada hace dos semanas por la prensa española.

Fernando Sanz.

"Messi es patriomonio de La Liga y lógicamente también patrimonio del Barcelona. Es un jugador único, irrepetible, que ha logrado vencer barreras y hacer cosas que serán muy difíciles de ver en otro jugador. Nos ha mal acostumbrado porque al lograr imposibles todos los fines de semana nos ha hecho creer que ello es normal", elogió.

En su condición de director del Programa de Embajadores y Leyendas de La Liga, Sanz deseó que el capitán del seleccionado argentino se incorpore a ese programa una vez que le ponga fin a su carrera.

"Ojalá que falte mucho tiempo para su retiro pero cuando le llegue, como a todo el mundo, me encantaría que represente a nuestra competencia. Actualmente es imposible por la exigencia de los entrenamientos, los partidos y la vida profesional que lleva en su club", explicó el ex defensor de Real Madrid (1995-1999).

De momento, Sanz disfruta del talento que Messi desparrama en las canchas del fútbol español como también lo hacen "(Luis) Suárez, (Karim) Benzema o (Antoine) Griezmann" o lo reflejaron "Cristiano Ronaldo y Neymar en el pasado".

A propósito, el ex futbolista madrileño (45 años) asumió que la partida del luso a la Juventus de Italia "fue una noticia negativa" para La Liga, aunque se consoló con que "al final hay que quedarse con las instituciones y Real Madrid está por encima de él y de cualquier jugador que haya pasado por el club por más grande que sea".

"Neymar es un grandísimo jugador, de los mejores del mundo, y hubiera sido muy positivo su regreso al fútbol español. Pero no sólo él, ojalá el día de mañana podamos contar con (Kylian) Mbappé o (Mohamed) Salah como ha pasado recientemente con (Eden) Hazard, que estaba en la Premier pero tenía como objetivo jugar en la liga española y en el Real Madrid", abundó.

El caso del talentoso mediocampista de Bélgica abona la teoría de Sanz acerca de que "para que un jugador sea reconocido mundialmente tiene que jugar en La Liga o haber pasado por ella porque es la de mayor exigencia deportiva por la calidad de los futbolistas y los equipos que la integran".

"A nivel deportivo somos la competencia más exitosa de Europa", reafirmó Sanz, consciente de que la Premier League genera un mayor volumen de ingresos a escala global.

El director de Relaciones Institucionales aceptó la supremacía de Barcelona y Real Madrid, que fueron campeones en 14 de las últimas 15 temporadas, pero aclaró que la situación está cambiando ya que a los dos gigantes del fútbol español "les está costando mucho más ganar los partidos".

Ello se debe a "un decreto ley de 2015 que produjo un cambio total en la repartición del dinero proveniente de los derechos de televisación".

"Hoy es más equitativa. Cuando fui presidente de Málaga (2006-2010) los ingresos de TV eran de 10 millones de euros y la última vez que el club estuvo en primera división (2017/18) le ingresaron 56 millones", ejemplificó.

"Antes había una diferencia de 10 a 1 entre clubes grandes y chicos. Cada uno iba por su cuenta a negociar hasta que se impuso que los derechos pasaran a La Liga. Entonces hoy, un club que sube a primera, percibe una media de 40 a 45 millones, algo impensado en el pasado", diferenció.

"Eso provoca que la competencia deportiva aumente y que los partidos para Real Madrid o Barcelona ya no sean un paseo como antes, sencillamente porque clubes más pequeños hoy pueden retener su talento e incorporar talento nuevo debido a su capacidad económica. Ya no están ahogados por las deudas y no tiene la urgencia de vender a sus jugadores destacados", concluyó.