Messi confirmó que ante Venezuela jugará su último partido oficial en Argentina con la Selección: "Va a ser muy especial, me acompañará toda mi familia"

Lionel Messi aseguró que el partido ante la Vinotinto el próximo jueves 4 de septiembre será el último por los puntos con la Selección argentina en el país.

Lionel Messi fue la gran figura de la noche en Miami. El astro argentino, que regresó al once titular tras superar una molestia muscular, convirtió dos goles en el 3-1 ante Orlando City que derivó en la clasificación del Inter Miami a la final de la Leagues Cup.

Tras el final del partido, Leo habló con el canal de Apple TV y sorprendió con una confesión sobre cómo se sintió dentro de la cancha. “Quería estar desde que volví con Los Angeles Galaxy, pero sentía una molestia y no me sentía cómodo. Me preparé para estar en este partido porque sabía lo importante que era el rival, un rival muy complicado, que este año nos había ganado los dos partidos que nos enfrentamos”.

Por último, la periodista le consultó al astro rosarino sobre las noticias que circularon en los últimos días sobre si el próximo jueves 4 de septiembre ante la selección de Venezuela por la anteúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas iba a ser su último partido oficial con la Selección argentina en el país.

Lionel Messi confirmó que jugará su último partido oficial en Argentina con la Selección ante Venezuela Messi confirmó que ante Venezuela será su último partido oficial en Argentina con la Selección

Ante ello, Lionel Messi habló por primera vez sobre el tema y confirmó la noticia: “Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistoso o más partidos, pero sí que será un partido muy especial donde me va a acompañar mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos, todos los que puedan y lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero ahora vamos con esa intención”, sentenció.