César Luis Menotti, entrenador campeón del mundo con la Selección argentina en 1978, se refirió al flamante cargo que ocupará Diego Maradona, uno de sus dirigidos en su etapa como director técnico, en el país.

El Flaco fue distinguido en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso por la Comisión de Deportes del Senado, que le entregó diplomas de honor a los campeones Sub 20 en Japón 1979, conjunto que dirigió él y fue capitaneado, justamente, por el 10.

Sobre la llegada de Maradona al Lobo, Menotti dijo: "Estoy terriblemente feliz. Diego no existe en ningún otro mundo que no sea una cancha de fútbol y una pelota. No hay nada ni nadie que pueda impedir que esté en un campo de juego".

Además, manifestó que "el sentido de representatividad" es lo que le puede aportar a su flamante equipo. "Con su presencia, te obliga a jugar bien, a ganar un partido, a ser ofensivo, a tener carácter. Es un jugador que ha pasado por un montón de entrenadores", añadió.

El actual coordinador del Seleccionado nacional también habló del impacto en todo el país. "No va haber un solo estadio que no esté feliz de que Diego esté en la cancha. Ha hecho muchas cosas por el fútbol y ejerce con su presencia una sola palabra por la cual yo luché toda mi vida: respeto", afirmó.

¿Un consejo? "Que sea feliz. Y con una pelota de fútbol va a ser mucho más feliz que con un micrófono, que en cualquier otra actividad... La pelota y él nacieron juntos, como en el tango", cerró.