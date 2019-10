Mendoza sigue sumando victorias

Se cumplió la penúltima jornada de las Finales Nacionales de los Juegos Evita en la Ciudad de Mar del Plata y los mendocinos siguen dando pelea en varias de las 40 disciplinas entre convencionales y adaptadas.

Este jueves se ganaron varias medallas, mientras que, en el último día, el viernes, se pueden sumar otras tantas.

BASQUET 3x3

Medalla Dorada para las chicas sub 14, que jugaron un partidazo ante su rival de la final, Corrientes, a las que derrotaron por 12 a 9. Merecido reconocimiento para Franka Griffa, Oriana Sadtler, Candela Orzo y Florencia Zavala, que entrenaron a conciencia para este objetivo bajo la conducción de Gustavo Martínez.

Super chicas!! Medalla Dorada para Mendoza en Basquet 3x3 Femenino sub 14. Le ganaron a Corrientes 12 a 9 pic.twitter.com/N11sf649J0 — Juan Pablo Borsani (@juanpborsani) October 10, 2019

Quienes lamentablemente no pudieron ganar la final fueron las jugadoras del Sub 16, que cayeron ante el fuerte equipo de Buenos Aires por 18 a 9. De todas formas, fue una semana casi perfectas para Sol Quiroga, Julieta Cabrerizo, Nazarena Medina, Abril Arias y la profe María Marta Parcich.

.

BOXEO

La malargüina Lucía García se aseguró la Medalla Plateada en los Evita y ahora irá tras el sueño dorado.

Este jueves derrotó a Ludmila Córdoba, de Misiones, en 48 kg y enfrentará este viernes a Valentina Fernández, de San Juan.

.

TENIS DE MESA

Nuestros deportistas se vuelven a Mendoza con una actuación descollante, tres Medallas Doradas y dos Copa Challenger, tanto en Damas como en Varones. Estas se entregan por la sumatoria de puntos en las diferentes pruebas.

En Singles Masculino, Tomás Sanchi le ganó por 2 a 0 al representante de CABA. En Individuales Femenino, Elea Hernández dio cuenta de la jugadora de CABA por 2 a 1; mientras que por equipos Femenino, Isabella y Guadalupe Lorenzo le ganaron la final a Chubut por 2 a 1.

.

PESAS

Brisa Peña, en Categoría +64 kg, grupo A, logró el primer puesto y medalla Dorada, con arranque 56 kg y envión 70 kg.

.

En levantamiento Benjamín Ocampo logró medalla de Bronce en Categoría hasta 67 Kilos, con 61 en arranque y 81 en envión.

.

TIRO

Segundo puesto para Matías Chaucino en Varones sub 16 años. Gianella Firmapaz, en tanto, quedó en el séptimo lugar, cerrando un meritorio torneo.

.

HOCKEY

El equipo Femenino sub 16 sigue de racha positiva y este jueves superó a Catamarca por 2 a 1 y este viernes a las 12:35 buscará la medalla dorada ante CABA.

.

FUTBOL

Las chicas del Sub 14 jugarán la final este viernes a las 11:45 ante Misiones. En el partido del jueves empató en un gol ante Buenos Aires con gol de Paula Carbini.

El equipo Femenino sub 16 le ganó a Chaco y jugará por el bronce ante CABA.

Los Varones del sub 16 también buscarán el tercer puesto enfrentando a Chaco. Este jueves igualaron sin goles frente a Entre Ríos, que jugará la final.

VOLEY

Mendoza clasificó a la final en vóley Masculino sub 17 tras derrotar en un difícil compromiso a su par de Córdoba por 2 a 1. Su rival en la definición será este viernes a las 11 de la mañana contra el duro equipo Bonaerense.

BASQUET

Otra final para un equipo mendocino, en esta oportunidad para el Femenino sub 15, que le ganó a Santiago del Estero por 63 a 43 y definirá ante Santa Fe a las 12:30 de viernes.

.

HANDBALL

El conjunto de las chicas sub 16 derrotó a Buenos Aires por 27 a 26 y pasaron a la final en donde se verán las caras ante Río Negro.

Jugaron con verdadero partidazo y sobre el final pudieron remontar seis puntos y dar vuelta el resultado.

El equipo Femenino sub 14 le ganó a Corrientes por 30 a 19 e irán por la Medalla de Bronce.

.

AJEDREZ

Gran actuación para los representantes de Mendoza, que dejaron muy bien parada a la provincia ante los más de 250 competidores.

Tanto en categoría Sub 14, como en Sub 16, se jugó un torneo Individual (Uno masculino y otro femenino) y otro x Equipos.

En individual Sub 14, los Mendocinos más destacados fueron el lujanino Mauricio Gómez (14) y el Alvearense Santiago Sánchez (25), mientras que en el Individual Sub 16 masculino sobresalió el alvearense Juan Ignacio Ruiz y en femenino, Rocío Barros, también de Gral. Alvear.

En equipo sub 14 Mendoza quedó séptima entre las 24 provincias y a muy poco del podio, mientras que en sub 16 lograron el decimosegundo puesto.

.

En los torneos x equipos, en sub 14 Benjamín Vitar, de Luján fue premiado como el mejor quinto tablero, que ganó sus siete encuentros y en sub 16, el Alvearense Juan Ruiz como el Mejor Primer tablero. Entrenadores de los Mendocinos fueron el Profesor de Lujan de Cuyo, Jorge Gómez y el profesor Alvearense, Sebastián Lieby.

El equipo SUB 14 está compuesto por Mauricio Gómez (Luján), Santiago Sánchez (Gral Alvear), Camilo Lieby (Gral Alvear), Selene Siracusa (San Rafael), Benjamín Vitar (Luján) y Carla Paglione (Gral Alvear). Al Sub 16 lo integran SUB 16, Juan Ignacio Ruiz (Gral Alvear), Benjamín Ortíz (Las Heras), Nahuel Luffi (San Carlos), Rocío Barros (Gral Alvear) y María Emilia Mocayar (Luján).

CULTURA

Los Juegos Culturales tienen como objetivo que niños y jóvenes puedan expresarse a través del Arte y ser protagonistas en la construcción de su propia identidad y de la identidad cultural de su territorio

.

En la ciudad de Mar del Plata los jóvenes mendocinos entre 12 y 18 años, de los departamentos de Tupungato, Tunuyán, Lavalle, Junín, Maipú y San Rafael, (ganadores de la Instancia Provincial) realizan actividades artísticas y culturales junto a chicos de todo el país.

Entre otros lugares, el Espacio Unzué, Auditorio Piazzolla, la Sala Payró y el escenario montado en la Plazoleta Almirante Brown, junto a los Lobos Marinos recibieron y mostraron a los jóvenes artistas mendocinos. Entre las principales actividades, se destacan los talleres de perfeccionamiento de canto solista, conjunto musical, cuento, pintura, danza, teatro, fotografía y videominuto.

.

Cabe resaltar que cada uno de los representantes de la provincia actuó en los escenarios y sus obras fueron exhibidas en los espacios disponibles de la gran cita nacional.

.

PATÍN

El martes tuvieron la primera etapa y quedaron dentro de las mejores 20 las 4 patinadoras de 50 atletas en las categorías que les tocaba, es decir, en Infantiles y Sub 14. Este jueves fue la segunda etapa y quedaron dentro de las mejores 20 nuevamente.

.

Avril Valcarcel y Antonela Lobos tienen 11 años y es la primera vez que participan de los Evita.

Selena Honorato y Pilar Devia es la tercera vez. Las entrenadoras que acompañaron a las chicas son Mariela Álvarez y Soledad rojo.

LUCHA

Gastón Robles ganó por 12 puntos ante Ciro Nieto con 9 puntos. Eduardo Espinoza ganó por 8 puntos ante La Rioja y luego logró una nueva Victoria ante Juan Carlos Pérez.

Ahora aguardan si entran al repechaje de este viernes.