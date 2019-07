Mendoza Rugby primer finalista de la Copa de Plata

Banco Rugby estuvo mucho tiempo puntero y así terminó en la fase clasificatoria, por eso se enfrentó al cuarto, que era Mendoza rugby. En los dos partidos que se enfrentaron el triunfo se lo habían llevado los Bancarios, pero en semifinales la historia sería diferente.

Promediando la primera parte Mendoza con otro penal de Martín Muscará los de El Bermejo se ponían en ventaja por 6 a 3. El encuentro era palo y palo, los dos buscaban ganar metros con pasamanos a través de forwards y backs pero los errores y los tackles defensivos impedían marcar tantos.

Juan Pablo Álvarez, inició el ataque que terminaría en try de su equipo.

Sobre el final de esta etapa Juan Pablo Álvarez topetea y supera varias marcas hasta que lo tacklean, a la pelota le pegan un rastrón y cuando un backs de Mendoza entraba al ingoal lo camisetean y el árbitro termina cobrando try penal. El primer tiempo cerraría con el score de 13 a 3 en favor de los dirigidos por la dupla Ibarrat- Travaglini.

Rodrigo Isgró fue autor de un try.

Superioridad Blanca en la segunda parte: A los de Buena Nueva no les salía ninguna jugada y esto lo aprovecharía el Mendoza que en dos corridas anota dos tries. Primero fue Bautista Stavile y luego el wing Rodrigo Isgró que se le escapa a su marca y de palomita llega al try.

Banco cayó en semifinales ante Mendoza Rugby.

Banco Rugby empezó a demostrar su orgullo y metió presión a su rival, así llegaron los tries de Nahuel Verger y Maxi Navarro para achicar distancias. El partido llegó a su epílogo y el festejo se lo llevó la gente de El Bermejo que se ganó el derecho de participar en el octogonal para poder ascender.

Banco Rugby fue puntero en todo el Torneo pero perdió en semis.

Banco (17): N. Verger, Suarez, Mergueretaz, Ayala, Giménez, Corvalán, L. Verger, Mathus, Gabardos, A. Celedón, Biffi, Campos, M. Celedón, Moreno y Azcurra. Entrenadores: Etura y Galeano.

Ingresaron: Gras, Villalba, López, Navarro, L Biffi, Gambetta y Altamirano.

Mendoza (27): Savina, Riquero, Cicconi, Sabéz, Cruz, B.Stavile, J.P. Alvarez, F. Alvarez, Garófoli, Chaluleu, G.Sabez, Casado, Treglia, Isgró y Muscará. Entrenadores: Carlos Ibarrat y Miguel Travaglini.

Ingresaron: Palmilli, Baeza, kikinger, F. Stavile, Fragapane, Torres y F. Viazzo.

Arbitro: Claudio Antonio

Amonestados: M. Celedón (B) y J. P. Alvarez (M).

Cancha: Marista (muy buena).