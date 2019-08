Mendoza Rugby jugó con los presos de Almafuerte

El plantel superior de Mendoza Rugby visitó el penal de Almafuerte y disputó un encuentro amistoso con el equipo de rugby de la cárcel, Los Caciques, en un marco de camaradería y amistad invalorable.

Los equipos estaban compuestos por 13 jugadores y afuera de la línea de cal se encontraban los familiares de los rugbiers presos.

Guillermo "Memo" Seguí, uno de los entrenadores de Caciques contó como surge esta iniciativa de disputador partidos de rugby: " Cada 2 o 3 meses invitamos a jugar con nosotros a algún club de la provincia acá adentro de la cárcel y la verdad que la gente de Mendoza Rugby se portó espectacular, fue una fiesta, colaboraron con nosotros durante el partido y en el tercer tiempo".

Además agregó " estuvieron los familiares de Caciques viendo el partido, habían chicos que recién jugaban su primer partido de rugby, quiero resaltar la interacción que hubo en el tercer tiempo, fue buenísima, para los presos es un logro haber jugado, ellos se sienten reconocidos dentro del penal".

El plantel superior de Mendoza Rugby jugó con los presos.

" El rugby los ha ayudado mucho en su disciplina, a saber pedir disculpas, a cumplir horarios, salir a entrenar, bañarse, compartir etc". Te cuento que el penal nos da la posibilidad de jugar cuatro partidos al año y entrenamos los miércoles y jueves dos horas en Almafuerte y martes y viernes en el penal de calle Boulogne Sur Mer."

El partido lo jugaron 13 contra 13 jugadores.

El "Memo" resaltó que Espartanos, el equipo de rugby de presos de Buenos Aires les regaló una cancha sintética y que hay un compromiso del gobierno de la provincia en terminar la cancha. Además Espartananos ha realizado un convenio con YPF, esta empresa da trabajo en estaciones de servicio de bandera a los presos previa selección de los mismos.

En la provincia llevan 4 años de trabajo con los presos de Almafuerte, entrenando y enseñándoles a jugar al rugby.

Por otra parte, Bautista Stávile, capitán de la primera división de Mendoza Rugby jugó contra Caciques y nos comentó la experiencia vivida " Cuando llegamos estábamos ansiosos porque ninguno de nosotros había estado en un penal, ahí mismo nos comentaron como es el sistema, que cuando ingresas a la penitenciaría te revisan entero, que no salgamos por cualquier puerta etc y luego con respecto al partido de rugby nos dijeron que tengamos paciencia ya que técnicamente ellos son mas humildes y además no conocen bien la reglas".

Un jugador de Mendoza ayuda a levantarse al de Cacique.

El ex pumita expresó también que " cuando empezamos a jugar nos olvidamos que enfrente estaban presos y lo mejor fue el tercer tiempo, les regalamos camisetas del club y ellos lo agradecieron mucho. La verdad que es una linda experiencia, te cambia el chip, y quiero destacar la labor que realizan el Memo y su gente, es impresionante".

El Bati Stavile, capitán de Mendoza Rugby.

Por último el tercera línea de Mendoza Rugby dijo que " estamos programando hacer alguna clínica e ir a prepararlos, además quedaron muchos chicos que no pudieron ir y que quieren tener esta experiencia".