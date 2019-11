Mendocinos brillaron en San Luis

Con la participación de alrededor de 65 jugadores de las provincias de Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja, finalizó este fin de semana el sexto Torneo Regional de Menores, que le otorgó a los mejores de cada categoría, la posibilidad de participar en el próximo Nacional.

El mismo tuvo como sedes desde el pasado jueves a las instalaciones de La Strega (Varones sub12 y sub 14), Ave Fénix (Damas sub 12, sub 14 y sub 16) y el club La Aguada (Varones sub 16) y contó con un muy buen nivel de tenis, en donde tuvieron una destacadísima participación los deportistas mendocinos.

Por el lado de las Damas, en donde hubo muy pocas participantes, Naciff Monserrat triunfó en sub 12 años tras vencer a Candelaria Conca.

En Sub 14, jugaron en una zona de cuatro jugadoras, en la que Greta Zawels se adjudicó sus tres compromisos ante Eleonora Quiroga, que quedó segunda, Valentina Agüero y Marina Sanso.

Sol Pérez Millán fue otra de las mendocinas campeonas. En la definición del cuadro de menores de 16 años derrotó a la local Martina Davis por 6/2, 2/6 y 6/1

Sol Pérez Millán fue la mejor en sub 16.

Pasando a los Varones, en Sub 12 años, Facundo Pereyra no pudo ante el riojano Joaquín Zapata por 6/1 y 6/4.

En final mendocina, Iannis Miletich superó en Sub 14 años a Juan Francisco Pereyra por 6/1 y 6/4.

En Varones menores de 16 también definieron dos jugadores de nuestra provincia, Juan Martín Acossatto y Juan Manuel Sosa Escalada, con victoria para el primero por 6/0, 4/6 y 6/3.

Juan Manuel Sosa Escalada, sub campeón en Varones 16.

RESÚMEN FINAL (Gentileza Federación Sanluiseña)

MUJERES SUB 12

SINGLES

Ganadora: Naciff Gei, Monserrat

Finalista: Conca, Candelaria

MUJERES SUB 14

SINGLES

Ganadora: Zawels, Greta

Finalista: Quiroga, Brisa Eleonora

DOBLES

Ganadoras: Quiroga, Brisa/Zawels, Greta

Finalistas: Agüero, Ariana/Sansó, Marina

MUJERES SUB 16

SINGLES

Ganadora: Pérez Millán, Sol

Finalista: Davis Córica, Martina

DOBLES

Ganadoras: Tello, Belén/Perez Mllán Sol

Finalistas: Rojos, Rocío/Davis Córica, Martina

SECOND CHANCE

Ganadora: Tello, Morena

Finalista: Rojos, Rocío

VARONES SUB 12

SINGLE

Ganador: Zapata, Joaquín

Finalista: Pereyra, Facundo

DOBLE

Ganadores: Zapata/Cavalie

Finalistas: Gatica/Pereyra

SECOND CHANCE

Ganador: Dapás, Ignacio

Finalista: Gatica, Juan Cruz

VARONES SUB 14

SINGLE

Ganador: Miletich, Iannis

Finalista: Pereyra, Juan Francisco

DOBLES

Ganadores: Espina, Bautista/Pereyra, Juan Francisco

Finalistas: Camilli, Stefano/Acosta,Benjamín

SECOND CHANCE

Ganador: Espina, Bautista

Finalista: Acosta, Benjamin

VARONES SUB 16

SINGLE

Ganador: Acosatto, Juan Manuel

Finalista: Sosa Escalada, Juan Manuel

DOBLES

Ganadores: Acosatto, Juan Martín/Leiva, Agustín

Finalistas: Tarantelli, Santino/Sosa Escalada, Juan Manuel

SECOND CHANCE

Ganador: Tarantelli, Santino

Finalista: Madcur, Roberto