"Me siento con confianza para Termas de Río Hondo"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) aseguró que está "con confianza" para afrontar este fin de semana la segunda cita del Mundial de Motociclismo, el Gran Premio de Argentina, donde el objetivo es "sumar tantos puntos como sea posible".

"Empezamos bien en Catar y luchamos por la victoria hasta el final. El objetivo, evidentemente, es hacer lo mismo en Argentina y sumar tantos puntos como sea posible", expresó Márquez en declaraciones facilitadas este martes por su equipo.

El de Cervera no compite desde el pasado 10 de marzo, pero "el tiempo" que ha pasado desde la cita de Losail a la de Termas de Río Hondo "ha sido bueno". "He podido volver a entrenar haciendo motocross y me siento con confianza para esta carrera", sentenció.