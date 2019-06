“Me gustaría volver a Independiente"

Leonel Miranda, mediocampista que viene de brillar y ser subcampeón del fútbol argentino con Defensa y Justicia, manifestó hoy sus ganas de “volver” a Independiente “si (Sebastián) Beccacece firma” con el club de Avellaneda.

“Si Beccacece firma con Independiente, me gustaría volver al Rojo. Hoy estoy tranquilo, con la cabeza fría y voy a esperar un llamado a ver si hay chances de ir a Independiente”, confió en una entrevista con Radio Club 947.

Surgido de las inferiores de Independiente y con pocas oportunidades de mostrarse, “Lolo” espera una revancha luego de haber tenido que dejar el club. Sobre todo si puede llegar de la mano del entrenador que le encontró su posición en la cancha.

“Nunca me quise ir así de Independiente, me fui triste. Me gustaría demostrar adentro de la cancha”, se ilusionó.

Miranda tiene una propuesta para irse a Xolos de Tijuana, pero se tomará un tiempo para evaluar sus opciones. Es más, ni siquiera descarta quedarse en el Halcón.

“No tengo un plazo para definirme. Si no decido nada, me presentaré a realizar la pretemporada con Defensa”, concluyó.